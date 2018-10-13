Европейская сборная одержала первую победу в истории

Единственный гол во встрече забил Джозеф Чиполино. Футболист Гибралтара реализовал пенальти на 50-й минуте. В составе сборной Армении выступают такие игроки, как хавбек Генрих Мхитарян из лондонского «Арсенала», а также форвард Юра Мовсисян, известный по выступлениям за московский «Спартак».