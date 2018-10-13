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23:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Шок и позор команды Мхитаряна, историческая первая победа Гибралтара

Кажется, в такой слабой команде Генрих Мхитарян не играл ещё никогда.

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Источник: РИА "Новости"

Как Армения проиграла Гибралтару?

Шок дня — поражение сборной Армении в домашнем матче Лиги наций с Гибралтаром. Пожалуй, самая слабая команда Европы сенсационно победила в Ереване со счётом 1:0. Оказывается, в футболе может быть кто-то хуже Гибралтара…

Состав хозяев был вполне боеспособным. С первых минут у сборной Армении вышли, в частности, полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, защитник «Урала» Вараздат Ароян и экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, сыгравший за национальную команду спустя три года.

Сборная Армении владела мячом 72% игрового времени и нанесла 34 удара по воротам соперника (9 в створ). Но несмотря на подавляющее преимущество соперника, голкипер Кайл Голдвин оставил свои ворота «сухими». Победный гол гости забили в начале второго тайма с пенальти. Бывший защитник «Спартака» из Нальчика Грайр Мкоян, выступающий сейчас за «Алашкерт», потерял мяч в собственной штрафной и сфолил на игроке сборной Гибралтара, а подошедший к «точке» Джозеф Чиполина хладнокровно реализовал удар. Теперь в Армении надолго запомнят эти фамилии: Чиполина, Сержант, Кумбес. Однако при воспоминаниях о футболистах из Гибралтара будет уже не до смеха.

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Гибралтар вообще когда-нибудь побеждал?

Сборная Гибралтара одержала первую победу в своей истории в турнирном матче. До этого команда крошечной страны, находящейся на юге Пиренейского полуострова и являющейся предметом спора между Великобританией и Испанией, выигрывала пару раз только в домашних товарищеских встречах. В 2014 году гибралтарцы сумели зять верх над Мальтой — 1:0, а в марте 2018-го одолели с тем же счётом Латвию.

Куда привычнее для игроков сборной Гибралтара крупные поражения вроде 0:9, 1:8 или 0:7 (таких набралось три в официальных матчах). После включения в состав ФИФА и УЕФА гибралтарцы принимали участие в отборочных циклах Евро-2016 и ЧМ-2018. В европейской квалификации они проиграли все 10 матчей с разницей мячей 2:56, а в мировой тоже не набрали ни одного очка, потерпев десять поражений с разницей мячей 3:47.

С недавних пор сборную Гибралтара возглавляет уругваец Хулио Сесар Рибас. Под его руководством команда уступила на старте Лиги наций Македонии и Лихтеншейну с одинаковым счётом 0:2. Теперь Рибас — герой Гибралатара на все времена.

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Кто тренирует сборную Армении?

В неприятную историю вместе с армянскими игроками вляпался главный тренер Армен Гюльбудагянц. Интересно, что этот специалист лишь в сентябре приступил к работе со сборной. Предыдущий наставник команды Вардан Минасян подал в отставку после первых двух туров в Лиге наций. При нём команда победила дома Лихтенштейн (2:1) и уступила в гостях Македонии (0:2). Сообщалось, что сборную Армении может возглавить итальянец Джанни Де Бьязи, который вывел Албанию на Евро-2016. Тем не менее пока на тренерской скамейке находится 51-летний Гюльбудагянц.

«Этот результат — большая неудача, — прокомментировал сенсацию Гюльбудагянц. — Беру всю ответственность за поражение на себя. Мы создали много моментов, однако не смогли использовать их. Думаю, болельщики кричали “позор” не в адрес игроков. Ребята пытались забить, но не смогли. Что касается Мовсисяна, то его проблема не столько в физической форме, сколько в отсутствии практики. Мы знаем о его желании играть. Уверен, в следующих матчах он будет выглядеть лучше».

Как сообщает Newsarmenia, по окончании игры на стадионе в Ереване произошла массовая потасовка. Фанаты сборной Армении подрались между собой. Причина конфликта в том, что кто-то из болельщиков стал на эмоциях поздравлять сборную Гибралтара с победой.

Армения 0:1
Первый тайм: 0:0
Гибралтар
13.10.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 4 Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Армен Гюльбудагянц Хулио Рибас
Голы
  Джозеф Чиполина 50′
Составы
Арам Айрапетян 16
Вараздат Ароян 3
49′ Грайр Мкоян 15
Оганес Амбарцумян 19
Артак Григорян 5
90+2′ Геворг Казарян 10
Камо Оганесян 13
Генрих Мхитарян (к) 18
46′ Гор Малакян 9
Маркос Пизелли 8
60′ Тигран Барсегян 20
Артур Саркисов 11
69′ Юра Мовсисян 14
Саркис Адамян 22
1 Кайл Голдвин 67′
3 Джозеф Чиполина
4 Джон Джек Саджент
12 Джейс Маскаренас-Оливеро
14 Рой Чиполина (к) 90+1′
8 Энтони Бардон 86′
10 Лайам Уокер
7 Ли Кашаро
11 Ален Понс 90′
6 Луи Эннесли
17 Энтони Эрнандес 85′
20 Этан Бритто
21 Джейми Кумбс 70′
9 Рис Стич 90+3′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
35 Удары (всего) 6
14 Удары в створ 2
11 Угловые 3
10 Фолы 11
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Федайи Сан (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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