Шок и позор команды Мхитаряна, историческая первая победа Гибралтара
Кажется, в такой слабой команде Генрих Мхитарян не играл ещё никогда.
Кажется, в такой слабой команде Генрих Мхитарян не играл ещё никогда.
Шок дня — поражение сборной Армении в домашнем матче Лиги наций с Гибралтаром. Пожалуй, самая слабая команда Европы сенсационно победила в Ереване со счётом 1:0. Оказывается, в футболе может быть
Состав хозяев был вполне боеспособным. С первых минут у сборной Армении вышли, в частности, полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, защитник «Урала» Вараздат Ароян и
Сборная Армении владела мячом 72% игрового времени и нанесла 34 удара по воротам соперника (9 в створ). Но несмотря на подавляющее преимущество соперника, голкипер Кайл Голдвин оставил свои ворота «сухими». Победный гол гости забили в начале второго тайма с пенальти. Бывший защитник «Спартака» из Нальчика Грайр Мкоян, выступающий сейчас за «Алашкерт», потерял мяч в собственной штрафной и сфолил на игроке сборной Гибралтара, а подошедший к «точке» Джозеф Чиполина хладнокровно реализовал удар. Теперь в Армении надолго запомнят эти фамилии: Чиполина, Сержант, Кумбес. Однако при воспоминаниях о футболистах из Гибралтара будет уже не до смеха.
Сборная Гибралтара одержала первую победу в своей истории в турнирном матче. До этого команда крошечной страны, находящейся на юге Пиренейского полуострова и являющейся предметом спора между Великобританией и Испанией, выигрывала пару раз только в домашних товарищеских встречах. В 2014 году гибралтарцы сумели зять верх над Мальтой — 1:0, а в марте 2018-го одолели с тем же счётом Латвию.
Куда привычнее для игроков сборной Гибралтара крупные поражения вроде 0:9, 1:8 или 0:7 (таких набралось три в официальных матчах). После включения в состав ФИФА и УЕФА гибралтарцы принимали участие в отборочных циклах Евро-2016 и ЧМ-2018. В европейской квалификации они проиграли все 10 матчей с разницей мячей 2:56, а в мировой тоже не набрали ни одного очка, потерпев десять поражений с разницей мячей 3:47.
С недавних пор сборную Гибралтара возглавляет уругваец Хулио Сесар Рибас. Под его руководством команда уступила на старте Лиги наций Македонии и Лихтеншейну с одинаковым счётом 0:2. Теперь Рибас — герой Гибралатара на все времена.
В неприятную историю вместе с армянскими игроками вляпался главный тренер Армен Гюльбудагянц. Интересно, что этот специалист лишь в сентябре приступил к работе со сборной. Предыдущий наставник команды Вардан Минасян подал в отставку после первых двух туров в Лиге наций. При нём команда победила дома Лихтенштейн (2:1) и уступила в гостях Македонии (0:2). Сообщалось, что сборную Армении может возглавить итальянец Джанни Де Бьязи, который вывел Албанию на Евро-2016. Тем не менее пока на тренерской скамейке находится 51-летний Гюльбудагянц.
«Этот результат — большая неудача, — прокомментировал сенсацию Гюльбудагянц. — Беру всю ответственность за поражение на себя. Мы создали много моментов, однако не смогли использовать их. Думаю, болельщики кричали “позор” не в адрес игроков. Ребята пытались забить, но не смогли. Что касается Мовсисяна, то его проблема не столько в физической форме, сколько в отсутствии практики. Мы знаем о его желании играть. Уверен, в следующих матчах он будет выглядеть лучше».
Как сообщает Newsarmenia, по окончании игры на стадионе в Ереване произошла массовая потасовка. Фанаты сборной Армении подрались между собой. Причина конфликта в том, что
|Армен Гюльбудагянц
|Хулио Рибас
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|35
|Удары (всего)
|6
|14
|Удары в створ
|2
|11
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Федайи Сан (Швейцария)