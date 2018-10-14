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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Болгария одержала третью победу подряд в Лиге наций

Завершились два матча группового этапа Лиги наций в дивизионах C и D.

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Источник: Reuters

Сборная Болгарии на своём поле добилась победы над командой Кипра. В концовке первого тайма счёт открыл киприот Григорис Кастанос, но во второй половине встречи победу болгарам принесли голы Кирилла Десподова и Тодора Неделева. Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов провёл на поле 84 минуты.

Эта победа стала третьей подряд для Болгарии в Лиге наций, и команда, набрав девять очков, лидирует в третьей группе дивизиона С. Следующий матч болгары проведут на выезде со своим главным конкурентом — сборной Норвегии, в активе которой шесть набранных очков. Матч состоится 16 октября.

В другом матче, в дивизионе D, Македония разгромила Лихтенштейн со счётом 4:1. Благодаря этой победе македонцы с девятью очками уверенно лидируют в четвертой группе.

Болгария 2:1
Первый тайм: 0:1
Кипр
13.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 3 Vasil Levski National Stadium
Главные тренеры
Петар Хубчев Ран Бен Шимон
Голы
59′ Кирил Десподов  
68′ Тодор Неделев  
  Григорис Кастанос 41′
Составы
Пламен Илиев 23
Страхил Попов 2
Петар Занев 3
Николай Бодуров 5
90+3′ Антон Недялков 14
Симеон Славчев 6
79′ Георгий Костадинов 7
Тодор Неделев 8
83′ Ивелин Попов (к) 10
Радослав Василев 9
57′ Божидар Краев 12
Георгий Миланов 17
74′ Кирил Десподов 19
Васил Божиков 15
12 Константинос Панаги
4 Гиоргос Меркис
6 Джейсон Деметриу (к)
13 Иоаннис Кусулос 39′
19 Костас Лаифис 90+6′
11 Андреас Авраам
18 Костакис Артиматас
10 Пьерос Сотириу
3 Николас Иоанну 72′
9 Димитрис Христофи
20 Григорис Кастанос 65′
17 Ренато Маргаса 89′
15 Фотис Папулис 75′
14 Онисифорос Рушиас
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 3
8 Угловые 2
15 Фолы 24
9 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Срджан Йованович (Сербия)
Обозначения
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Вошел в игру
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