Болгария одержала третью победу подряд в Лиге наций

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Сборная Болгарии на своём поле добилась победы над командой Кипра. В концовке первого тайма счёт открыл киприот Григорис Кастанос, но во второй половине встречи победу болгарам принесли голы Кирилла Десподова и Тодора Неделева. Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов провёл на поле 84 минуты.

Эта победа стала третьей подряд для Болгарии в Лиге наций, и команда, набрав девять очков, лидирует в третьей группе дивизиона С. Следующий матч болгары проведут на выезде со своим главным конкурентом — сборной Норвегии, в активе которой шесть набранных очков. Матч состоится 16 октября.