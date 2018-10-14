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00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Германии впервые в истории не забила в трёх матчах подряд

Сборная Германии в матче группового этапа Лиги наций на выезде уступила Нидерландам со счётом 0:3.

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Этот матч стал третьим подряд для немецкой национальной команды, в котором она не сумела забить ни одного гола. Подобная безголевая серия стала первой в истории сборной Германии, сообщает «твиттер» Squawka.

Ранее немцы не сумели отличиться в матче группового этапа чемпионата мира-2018 с Южной Кореей (0:2), а также стартовой встрече Лиги наций с Францией (0:0).

После матча с Нидерландами Германия с одним очком в активе занимает последнее место в первой группе дивизиона А Лиги наций. Следующий матч немцы проведут с Францией. Эта встреча пройдёт 16 октября в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Начало матча в 21:45 мск.

Нидерланды 3:0
Первый тайм: 1:0
Германия
13.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Johan Cruijff ArenA
Главные тренеры
Роналд Куман Йоахим Лев
Голы
30′ Виргил ван Дейк  
87′ Мемфис Депай  
90+3′ Джорджиньо Вайналдум  
Составы
Яспер Силлессен 1
Дензел Дюмфрис 2
Дэйли Блинд 5
Маттейс де Лигт 3
Виргил ван Дейк (к) 4
Мартен де Рон 6
Джорджиньо Вайналдум 8
Мемфис Депай 10
77′ Френки де Йонг 7
Натан Аке 15
68′ Стевен Бергвайн 9
Арно Данджума 22
68′ Райан Бабел 11
Квинси Промес 20
1 Мануэль Нойер (к)
4 Маттиас Гинтер
3 Йонас Хектор
5 Матс Хуммельс
17 Джером Боатенг
9 Тимо Вернер
8 Тони Кроос
18 Джошуа Киммих
13 Томас Мюллер 57′
19 Лерой Сане
11 Эмре Джан 57′
7 Юлиан Дракслер
23 Марк Ут 68′
10 Юлиан Брандт
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 4
4 Угловые 12
16 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
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