Сборная Германии впервые в истории не забила в трёх матчах подряд

Этот матч стал третьим подряд для немецкой национальной команды, в котором она не сумела забить ни одного гола. Подобная безголевая серия стала первой в истории сборной Германии, сообщает «твиттер» Squawka.
Ранее немцы не сумели отличиться в матче группового этапа чемпионата мира-2018 с Южной Кореей (0:2), а также стартовой встрече Лиги наций с Францией (0:0).
После матча с Нидерландами Германия с одним очком в активе занимает последнее место в первой группе дивизиона А Лиги наций. Следующий матч немцы проведут с Францией. Эта встреча пройдёт 16 октября в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Начало матча в 21:45 мск.