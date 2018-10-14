Сборная Германии впервые в истории не забила в трёх матчах подряд

Этот матч стал третьим подряд для немецкой национальной команды, в котором она не сумела забить ни одного гола. Подобная безголевая серия стала первой в истории сборной Германии, сообщает «твиттер» Squawka.

Ранее немцы не сумели отличиться в матче группового этапа чемпионата мира-2018 с Южной Кореей (0:2), а также стартовой встрече Лиги наций с Францией (0:0).