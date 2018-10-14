Сборная России по футболу в Сочи сыграет с командой Турции в матче Лиги наций

Источник: РИА "Новости"

Сборная России возглавляет таблицу второй группы лиги B, имея в активе четыре очка после двух матчей. У турецкой команды — три очка, у шведов — одно. В четверг россияне сыграли вничью со шведами в Калининграде (0:0). Перед тем как отправиться в Сочи, турецкая сборная дома провела товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины, который также завершился со счетом 0:0.

После матча со шведами сборная России не сразу покинула Калининград. Днем 12 октября у нее состоялась тренировка на поле стадиона «Локомотив», после чего она уже отправилась в Сочи. «У нас еще есть более 24 часов до игры, — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о ротации состава в предстоящем матче. — Уже есть определенная информация, к вечеру будет дополнительная — посмотрим и примем определенное решение, чтобы достичь успеха».

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу хорошо знаком российским болельщикам по работе в «Зените» в сезоне-2016/17. «Если бы существовал рецепт, как противостоять сборной России, то я бы вам не сказал. Конечно, у нас есть план, но в любом случае свою тайну я вам не открою. Вы все увидите во время матча», — сказал румынский специалист.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

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Третий матч сборной на «Фиште»

Для сборной России это будет третий матч на «Фиште». В марте 2017 года россияне в контрольном матче сыграли вничью с бельгийцами (3:3), а в июле 2018 года здесь прошел памятный четвертьфинал чемпионата мира с хорватами (2:2, пенальти — 3:4). Всего Сочи принял пять матчей мирового первенства, а за год до этого четыре встречи Кубка конфедераций. В 2014 году «Фишт» принимал церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр, после чего он был реконструирован к большим футбольным турнирам.

Более 10 зон для болельщиков откроются в Сочи перед матчем, продолжается серия match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», запущенная ранее Российским футбольным союзом. «Зрители, которые заблаговременно придут на матч, будут иметь возможность посетить развлекательные зоны, — рассказал ТАСС представитель комитета по маркетингу Российского футбольного союза Сергей Змиевский. — Наша цель — создать атмосферу праздника не только на футбольном поле, но и на прилегающей территории».

В этом году сборные России и Турции встречались уже дважды. Перед чемпионатом мира команды в Москве сыграли вничью — 1:1, а в первом матче после домашнего турнира россияне в матче Лиги наций выиграли в Трабзоне со счетом 2:1. Всего же сборные России (СССР) и Турции провели 19 очных встреч, в 15 из которых победу праздновали отечественные футболисты, в двух была зафиксирована ничья, а еще две завершились в пользу турецкой команды.