Текущие события
Футбол. Лига наций
13.10
Нидерланды3
Германия0
Футбол. Лига наций
13.10
Ирландия0
Дания0
Футбол. Лига наций
13.10
Болгария2
Кипр1
Футбол. Лига наций
13.10
Македония4
Лихтенштейн1
Футбол. Лига наций
13.10
Норвегия1
Словения0
Футбол. Лига наций
13.10
Грузия3
Андорра0
Футбол. Лига наций
13.10
Латвия1
Казахстан1
Футбол. Лига наций
13.10
Армения0
Гибралтар1
Футбол. Сборные
13.10
Филиппины1
Оман1
Футбол. Первый дивизион
13.10
Мордовия1
Химки1
Футбол. Первый дивизион
13.10
Армавир2
Балтика2
Футбол. Сборные
13.10
Узбекистан2
КНДР0
Футбол. Лига наций
13.10
Словакия1
Чехия2
Футбол. Первый дивизион
13.10
Чертаново0
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
13.10
Краснодар-22
Зенит-21
Футбол. Сборные
13.10
Китай0
Индия0
Футбол. Первый дивизион
13.10
Тамбов2
Спартак-20
Футбол. Сборные
13.10
Мьянма0
Боливия3
Футбол. Первый дивизион
13.10
Томь1
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
13.10
Луч1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
13.10
Сибирь0
Нижний Новгород0
Все события
Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
12Дебют Еременко в «Спартаке»
00:51 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу в Сочи сыграет с командой Турции в матче Лиги наций

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Сборные России и Турции по футболу сыграют в воскресенье в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сборная России возглавляет таблицу второй группы лиги B, имея в активе четыре очка после двух матчей. У турецкой команды — три очка, у шведов — одно. В четверг россияне сыграли вничью со шведами в Калининграде (0:0). Перед тем как отправиться в Сочи, турецкая сборная дома провела товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины, который также завершился со счетом 0:0.

После матча со шведами сборная России не сразу покинула Калининград. Днем 12 октября у нее состоялась тренировка на поле стадиона «Локомотив», после чего она уже отправилась в Сочи. «У нас еще есть более 24 часов до игры, — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о ротации состава в предстоящем матче. — Уже есть определенная информация, к вечеру будет дополнительная — посмотрим и примем определенное решение, чтобы достичь успеха».

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу хорошо знаком российским болельщикам по работе в «Зените» в сезоне-2016/17. «Если бы существовал рецепт, как противостоять сборной России, то я бы вам не сказал. Конечно, у нас есть план, но в любом случае свою тайну я вам не открою. Вы все увидите во время матча», — сказал румынский специалист.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

Читайте также
Букмекеры ждут победы России в результативном матче

Третий матч сборной на «Фиште»

Для сборной России это будет третий матч на «Фиште». В марте 2017 года россияне в контрольном матче сыграли вничью с бельгийцами (3:3), а в июле 2018 года здесь прошел памятный четвертьфинал чемпионата мира с хорватами (2:2, пенальти — 3:4). Всего Сочи принял пять матчей мирового первенства, а за год до этого четыре встречи Кубка конфедераций. В 2014 году «Фишт» принимал церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр, после чего он был реконструирован к большим футбольным турнирам.

Более 10 зон для болельщиков откроются в Сочи перед матчем, продолжается серия match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», запущенная ранее Российским футбольным союзом. «Зрители, которые заблаговременно придут на матч, будут иметь возможность посетить развлекательные зоны, — рассказал ТАСС представитель комитета по маркетингу Российского футбольного союза Сергей Змиевский. — Наша цель — создать атмосферу праздника не только на футбольном поле, но и на прилегающей территории».

В этом году сборные России и Турции встречались уже дважды. Перед чемпионатом мира команды в Москве сыграли вничью — 1:1, а в первом матче после домашнего турнира россияне в матче Лиги наций выиграли в Трабзоне со счетом 2:1. Всего же сборные России (СССР) и Турции провели 19 очных встреч, в 15 из которых победу праздновали отечественные футболисты, в двух была зафиксирована ничья, а еще две завершились в пользу турецкой команды.

Матч Россия — Турция начнется в 19:00 мск.

Кто заряжает сборную. Интервью Далера Кузяева
Во время загрузки произошла ошибка.
12 октября© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб победил, но это пиррова победа
Денис Пак о том,что произошло в кафе и почему футболисты стали драться
Позор команды Мхитаряна, историческая первая победа Гибралтара
Нурмагомедов рассказал, почему прыгнул в зал после боя
Голландцы размазали Германию. Промес отдал ассист лучшему другу
Ханни в «Спартаке» — часть махинации? Подробности темной истории
Кокорин и Мамаев дали первые комментарии из СИЗО
«Томь» протестует против долгов и сорвала начало матча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь