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01:35 (мск), источник: Sport24

Голландцы размазали Германию в Лиге Наций. Промес отдал ассист лучшему другу

У Йоахима Лева все плохо.

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Источник: Reuters

После чемпионата мира Йоахим Лев совсем поплыл. До матча с голландцами сборная Германии сыграла унылейшую ничью с Францией в Лиге наций (0:0) и еле обыграла перуанцев в товарняке вторым составом (2:1).

На «Йохан Кройф Арене» бундестим выглядела фаворитом. Но в первом тайме у них вообще ничего не получалось, а Голландия здорово двигалась и нашла свой шанс. Немецкая защита позволила навесить Бабелю, пробить Депаю в перекладину и добить ван Дейку мяч в ворота. Нойер снова не помог.

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Во втором тайме почти ничего не поменялось. Хотя после выхода на поле Лероя Сане и Юлиана Дракслера сборная Германия стала играть чуть веселее. Первый не реализовал супермомент после шикарного паса Киммиха. После этого немцы посыпались.

За 5 минут до свистка вышедший на замену Промес вырезал прострел на своего лучшего друга Депая. Мемфис пробил в ногу Нойеру, но мяч все равно залетел в ворота. А на 93-й минуте Вейналдум добил немцев после контратаки — 3:0.

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Голландцы с Рональдом Куманом впервые за 16 лет обыграли Германию и впервые в истории сделали это крупно. До этого сборные играли друг с другом 26 раз. Самая крупная победа немцев на сборной Голландии тоже была со счетом 3:0, в 2011-м.

После этого поражения Йоахим Лев стал тренером-рекордсменом по числу матчей в немецкой сборной. 168 матчей — ровно на один больше, чем у Зеппа Хербергера (работал в ФРГ с 1949-го по 1964-й). А нападающий Марк Ут стал 100-м игроком, который дебютировал при этом тренере в бундестим.

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Проиграй мы 0:1, результат можно было бы назвать нормальным. Но два пропущенных мяча на последних минутах сделали его плохим. Когда сборная показывает такую игру, каждый должен взять на себя ответственность. В том числе и я как главный тренер.
Йоахим Лев

У Лева действительно все плохо: последнее место, 1 очко и 0 забитых голов в Лиге наций. Если 16 октября немцы не обыгрывают чемпиона мира в Париже, то окончательно теряют шансы на первое место в группе. А главный тренер может потерять работу, об этом говорят многие эксперты в Германии — например, Михаэль Баллак.

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Нидерланды 3:0
Первый тайм: 1:0
Германия
13.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Johan Cruijff ArenA
Главные тренеры
Роналд Куман Йоахим Лев
Голы
30′ Виргил ван Дейк  
87′ Мемфис Депай  
90+3′ Джорджиньо Вайналдум  
Составы
Яспер Силлессен 1
Дензел Дюмфрис 2
Дэйли Блинд 5
Маттейс де Лигт 3
Виргил ван Дейк (к) 4
Мартен де Рон 6
Джорджиньо Вайналдум 8
Мемфис Депай 10
77′ Френки де Йонг 7
Натан Аке 15
68′ Стевен Бергвайн 9
Арно Данджума 22
68′ Райан Бабел 11
Квинси Промес 20
1 Мануэль Нойер (к)
4 Маттиас Гинтер
3 Йонас Хектор
5 Матс Хуммельс
17 Джером Боатенг
9 Тимо Вернер
8 Тони Кроос
18 Джошуа Киммих
13 Томас Мюллер 57′
19 Лерой Сане
11 Эмре Джан 57′
7 Юлиан Дракслер
23 Марк Ут 68′
10 Юлиан Брандт
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 4
4 Угловые 12
16 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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