Голландцы размазали Германию в Лиге Наций. Промес отдал ассист лучшему другу
У Йоахима Лева все плохо.
У Йоахима Лева все плохо.
После чемпионата мира Йоахим Лев совсем поплыл. До матча с голландцами сборная Германии сыграла унылейшую ничью с Францией в Лиге наций (0:0) и еле обыграла перуанцев в товарняке вторым составом (2:1).
На «Йохан Кройф Арене» бундестим выглядела фаворитом. Но в первом тайме у них вообще ничего не получалось, а Голландия здорово двигалась и нашла свой шанс. Немецкая защита позволила навесить Бабелю, пробить Депаю в перекладину и добить ван Дейку мяч в ворота. Нойер снова не помог.
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Во втором тайме почти ничего не поменялось. Хотя после выхода на поле Лероя Сане и Юлиана Дракслера сборная Германия стала играть чуть веселее. Первый не реализовал супермомент после шикарного паса Киммиха. После этого немцы посыпались.
За 5 минут до свистка вышедший на замену Промес вырезал прострел на своего лучшего друга Депая. Мемфис пробил в ногу Нойеру, но мяч все равно залетел в ворота. А на 93-й минуте Вейналдум добил немцев после контратаки — 3:0.
Голландцы с Рональдом Куманом впервые за 16 лет обыграли Германию и впервые в истории сделали это крупно. До этого сборные играли друг с другом 26 раз. Самая крупная победа немцев на сборной Голландии тоже была со счетом 3:0, в 2011-м.
После этого поражения Йоахим Лев стал
Проиграй мы 0:1, результат можно было бы назвать нормальным. Но два пропущенных мяча на последних минутах сделали его плохим. Когда сборная показывает такую игру, каждый должен взять на себя ответственность. В том числе и я как главный тренер.
У Лева действительно все плохо: последнее место, 1 очко и 0 забитых голов в Лиге наций. Если 16 октября немцы не обыгрывают чемпиона мира в Париже, то окончательно теряют шансы на первое место в группе. А главный тренер может потерять работу, об этом говорят многие эксперты в Германии — например, Михаэль Баллак.
|Нидерланды
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Германия
|Роналд Куман
|Йоахим Лев
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|12
|16
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)