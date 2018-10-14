Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Румыния
Сербия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Тюмень
Факел
Футбол. Лига наций
19:00
Россия
Турция
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Мальта
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Косово
Футбол. Сборные
19:00
Шотландия
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Черногория
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
13:24 (мск), источник: Sports.kz

«Футболисты говорят, что Казахстан забил рукой». Наставник Латвии рассказал о матче и отметил Эрича

Главный тренер национальной сборной Латвии Миксу Паателайнен ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча с Казахстаном.

Наверх

— Сегодня был тяжелый бой. Я горжусь отношением и организованностью своей команды в игре. Мы понимали, что сборная Казахстана очень быстрая, быстрее, чем мы. Кроме того, казахстанские игроки сильны, в том числе в дуэлях. После того, как мы сегодня увидели это воочию и ощутили на себе, можем гордиться результатом и своей игрой.

— Верно ли был забит первый гол?

— Я сам не видел этого момента. Футболисты говорят, что была игра рукой. Считаю, что неважно, была ли там рука или нет. Наша команда в защите могла и обязана была отработать лучше. Защитники должны быть внимательнее в таких эпизодах и не допускать возможности сопернику производить такие атаки.

— Станимир Стоилов во время своей пресс-конференции отметил, что его команда играла сегодня лучше. Согласны ли Вы?

— В целом, согласен. У Казахстана было больше моментов. И в тех, что осуществляли игроки сборной Латвии, хорош был голкипер гостей. Мы могли немного лучше проявить себя в нападении. Считаю, что ничья закономерна в сегодняшнем матче.

Латвия 1:1
Первый тайм: 1:1
Казахстан
13.10.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 1 Daugava
Главные тренеры
Миксу Паателайнен Станимир Стойлов
Голы
40′ Артур Карашаускс  
  Бактиер Зайнутдинов 16′
Составы
Андрис Ванин (к) 1
Виталий Максименко 2
Каспарс Дубра 4
Виталий Ягодинский 19
Роберт Савалниекс 18
89′ Валерий Шабала 10
Денис Ракелс 15
Иван Лукьянов 16
27′ Вячеслав Исаев 13
Александр Фертов 8
67′ Ритварс Ругинс 7
Андрей Цыганик 14
73′ Артур Карашаускс 11
Владислав Гутковский 22
1 Ненад Ерич
2 Сергей Малый
4 Евгений Постников
18 Дмитрий Шомко (к)
21 Абзал Бейсебеков 43′
5 Исламбек Куат 39′
10 Георгий Жуков
13 Алексей Щеткин
9 Бауыржан I Исламхан 75′
20 Максим Федин
14 Роман Муртазаев 82′
15 Бауыржан Турысбек
19 Бактиер Зайнутдинов 65′
17 Еркебулан Сейдахмет 77′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 23
3 Удары в створ 5
3 Угловые 4
8 Фолы 20
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Латвия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Чуть не умер». Нурмагомедов сделал признание после боя с Макгрегором на «н
Видео тяжелого нокаута мексиканца мощным ударом по печени от казахстанца
Федор вернул нам 2007-й. Емельяненко нацелен на чемпионский пояс
Нурмагомедов вызвал на бой Мэйуэзера
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
Голландцы размазали Германию. Промес отдал ассист лучшему другу
Интриги дня КХЛ: у уральцев все хорошо, это и нужно «Салавату»
Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО
Российский боец ММА попал в ДТП в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь