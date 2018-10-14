«Футболисты говорят, что Казахстан забил рукой». Наставник Латвии рассказал о матче и отметил Эрича

— Сегодня был тяжелый бой. Я горжусь отношением и организованностью своей команды в игре. Мы понимали, что сборная Казахстана очень быстрая, быстрее, чем мы. Кроме того, казахстанские игроки сильны, в том числе в дуэлях. После того, как мы сегодня увидели это воочию и ощутили на себе, можем гордиться результатом и своей игрой.

— Верно ли был забит первый гол?

— Я сам не видел этого момента. Футболисты говорят, что была игра рукой. Считаю, что неважно, была ли там рука или нет. Наша команда в защите могла и обязана была отработать лучше. Защитники должны быть внимательнее в таких эпизодах и не допускать возможности сопернику производить такие атаки.

— Станимир Стоилов во время своей пресс-конференции отметил, что его команда играла сегодня лучше. Согласны ли Вы?