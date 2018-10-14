Стойлов: Мы пропустили глупый гол

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча с Латвией, передает Prosports.kz со ссылкой на федерацию футбола Казахстана.

— Думаю, что сегодня была хорошая битва. Обе команды старались показать зрелищный футбол. Кроме того, у матча был большой заряд. Мы имели немало моментов, которые нужно было реализовывать, но, к сожалению, не успели. У игроков было большое желание и амбиции победить сегодня. Продолжает остро стоять проблема завершения атак. К тому же мы пропустили глупый гол, на мой взгляд. Но не могу сказать, что недоволен игрой своей команды.

— Как на Ваш взгляд, усилили ли игру произведенные замены?

— Мы второй тайм тоже хорошо провели. Сначала я даже не хотел спешить с заменами. Ребята старались. Мы с тренерским штабом попытались помочь, сделав три атакующие замены. Учитывая, что не сумели забить второй гол, не могу сказать, усилили или нет. Моменты были, но не успели воплотить все до конца. Если бы результат был в нашу пользу, сказал бы, что точно усилили.

— И в матче с Андоррой, и в сегодняшнем против Латвии, у нас были проблемы в завершающей стадии атак, также у нас были проблемы с нападающими. Примите ли Вы какие-либо меры поле этого матча касательно линии нападения?

— Сегодня было значительно больше моментов, чем в игре с Андоррой. Единственное, что мы можем сделать — использовать в основном составе игроков, которые находились на замене. В наших клубах на позициях нападающих играют зачастую легионеры, поэтому трудно будет кардинально решить этот вопрос в короткие сроки. У нас есть несколько опытных игроков, которые заработали свое место, а также и молодые, которым нужно давать играть и возможность расти, проявляя доверие. Состоялась хорошая игра и Латвия, сразу было видно, серьезный соперник, но мы, думаю, были чуточку лучше сегодня.

— Казахстанские болельщики подмечают, что Ваша работа в Национальной сборной положительно сказывается на ее развитии. К тому же, Вы омолаживаете состав, привлекая тех же Зайнутдинова, Сейдахмета, Федина. Планируете ли Вы в дальнейшем давать шанс игрокам «молодежки», которые в скором времени прекратят выступления в ее составе, таким как Антипов, Солтан и т.д?

— Да, еще с момента своего назначения я говорил, что моя задача поменять и стиль, и сделать команду моложе. Нельзя ждать, что все будет идеально с первых игр. «Молодежку» будем смотреть. К тому же оттуда уже пришли такие ребята как Федин, Соколенко, Вороговский и другие. Если потенциальные кандидаты покажут себя с хорошей стороны и будут готовы помочь сборной, мы будем обращать на это внимание. Сейчас нужно развивать ту команду, которая есть и решать ее проблемы. Играя против сильного соперника, футболисты показывают, что есть прогресс, растет их уверенность. И это здорово.

— Следующий матч Казахстан проведет дома против Андорры. Правда ли, что во многом результат будет зависеть от уровня поддержки родных трибун?