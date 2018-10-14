«Не обыграли самую слабую Латвию». Эксперт раскритиковал сборную Казахстана и дал советы Стоилову

— Как я и говорил, игра проходила с преимуществом своего поля, и все зависело от того, как сыграют в этом матче футболисты «Астаны», но многие из них сыграли ниже своих возможностей. В пропущенном голе вина Постникова и Малого, и, вообще непонятно, как можно было позволить пропустить игрока по центру, — даже в детском футболе за такое ругают. Считаю, что Станимиру Стоилову нужно уже перестать говорить о том, что казахстанские игроки не выходят в основных составах своих клубов, — об этом уже нужно забыть. Второе, самое главное, — на поле играют футболисты, а не тренер. Многие ожидали, что болгарский специалист сделает сказку в сборной после своего прихода, но он такой же тренер. Мы не обыграли Латвию, которая сейчас является, на мой взгляд, самой слабой за всю ее историю. Мы играем с командами одного уровня, но после этой встречи уже сложно говорить о позитивных моментах в сборной. Я не знаю, почему в сборной Казахстана не играют Азат Нургалиев и Танат Нусербаев?! Это игроки, которые полностью выкладываются на поле и в настоящий момент являются одними из сильнейших в чемпионате Казахстана, и во многом то, что «Тобол» идет на третьем месте в турнирной таблице, — это их заслуга.