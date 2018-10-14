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13:37 (мск), источник: Sports.kz

«Не обыграли самую слабую Латвию». Эксперт раскритиковал сборную Казахстана и дал советы Стоилову

Национальная сборная Казахстана в субботу в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций УЕФА сыграла в Риге вничью с Латвией — 1:1.

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Своим мнением об этом матче со Sports.kz поделился известный в прошлом казахстанский футбольный функционер Халимжан Ержанов.

— Как я и говорил, игра проходила с преимуществом своего поля, и все зависело от того, как сыграют в этом матче футболисты «Астаны», но многие из них сыграли ниже своих возможностей. В пропущенном голе вина Постникова и Малого, и, вообще непонятно, как можно было позволить пропустить игрока по центру, — даже в детском футболе за такое ругают. Считаю, что Станимиру Стоилову нужно уже перестать говорить о том, что казахстанские игроки не выходят в основных составах своих клубов, — об этом уже нужно забыть. Второе, самое главное, — на поле играют футболисты, а не тренер. Многие ожидали, что болгарский специалист сделает сказку в сборной после своего прихода, но он такой же тренер. Мы не обыграли Латвию, которая сейчас является, на мой взгляд, самой слабой за всю ее историю. Мы играем с командами одного уровня, но после этой встречи уже сложно говорить о позитивных моментах в сборной. Я не знаю, почему в сборной Казахстана не играют Азат Нургалиев и Танат Нусербаев?! Это игроки, которые полностью выкладываются на поле и в настоящий момент являются одними из сильнейших в чемпионате Казахстана, и во многом то, что «Тобол» идет на третьем месте в турнирной таблице, — это их заслуга.

В КПЛ нам нужно уменьшать количество легионеров, — доводить их число до пяти или четырех. Нужно, чтобы играли казахстанские игроки. Я считаю, что только таким образом можно чего-то добиться. Все решает не тренер, а качественные футболисты, которые должны появляться в чемпионате Казахстана. В молодежных командах у нас много перспективных футболистов, но ввиду того, что у нас столько легионеров, им трудно пробиться, так как они не могут сразу выйти и показать хорошую игру, потому что для этого нужно время, — считает специалист.

Следующий матч Казахстан проведет 16 октября на «Астана Арене», соперником будет Андорра, начало в 20:00.

Латвия 1:1
Первый тайм: 1:1
Казахстан
13.10.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 1 Daugava
Главные тренеры
Миксу Паателайнен Станимир Стойлов
Голы
40′ Артур Карашаускс  
  Бактиер Зайнутдинов 16′
Составы
Андрис Ванин (к) 1
Виталий Максименко 2
Каспарс Дубра 4
Виталий Ягодинский 19
Роберт Савалниекс 18
89′ Валерий Шабала 10
Денис Ракелс 15
Иван Лукьянов 16
27′ Вячеслав Исаев 13
Александр Фертов 8
67′ Ритварс Ругинс 7
Андрей Цыганик 14
73′ Артур Карашаускс 11
Владислав Гутковский 22
1 Ненад Ерич
2 Сергей Малый
4 Евгений Постников
18 Дмитрий Шомко (к)
21 Абзал Бейсебеков 43′
5 Исламбек Куат 39′
10 Георгий Жуков
13 Алексей Щеткин
9 Бауыржан I Исламхан 75′
20 Максим Федин
14 Роман Муртазаев 82′
15 Бауыржан Турысбек
19 Бактиер Зайнутдинов 65′
17 Еркебулан Сейдахмет 77′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 23
3 Удары в створ 5
3 Угловые 4
8 Фолы 20
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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