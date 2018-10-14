Головин и Дзюба вошли в состав сборной России на матч Лиги наций с командой Турции

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Головин, Дзюба.
Главный тренер сборной России сделал два изменения в составе относительно матча Лиги наций с командой Швеции (0:0), который прошел в четверг. Защитник Константин Рауш и полузащитник Денис Черышев не выйдут на поле с первых минут. Вместо них в состав вошли Кудряшов и Кузяев.
Встреча между сборными России и Турции пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Начало матча — 19:00 мск.
В Лиге наций сборная России выступает во второй группе лиги B с командами Турции и Швеции. Команда Черчесова одержала победу над турками (2:1) в первом матче и сыграла вничью со шведами (0:0) во втором. Россияне возглавляют турнирную таблицу группы.