Сборная России по футболу обыграла команду Турции в матче Лиги наций

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Счет в матче на 20-й минуте открыл защитник сборной России Роман Нойштедтер. Этот гол стал дебютным для 30-летнего футболиста за национальную команду. Нойштедтер получил российское гражданство перед чемпионатом Европы 2016 года, за сборную он провел 10 матчей.

Полузащитник Денис Черышев отличился на 78-й минуте, установив окончательный счет в матче. Черышев в последних девяти матчах за сборную России забил шесть мячей. Вратарь сборной России Маринато Гилерме провел второй матч кряду «на ноль». Всего голкипер сыграл четыре игры за национальную команду, в трех из них он не пропустил голов.

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Сборная России одержала вторую победу в трех матчах Лиги наций, ранее национальная команда обыграла турок (2:1) и сыграла вничью со шведами (0:0). Россияне набрали семь очков и укрепили лидерство во второй группе лиги B. Сборная Турции, в активе которой два очка в трех матчах, занимает второе место. Сборная России гарантировала место в группе не ниже второго, обезопасив себя от вылета в лигу С — третий по силе дивизион Лиги наций.

Встречу на стадионе «Фишт» посетили 38 288 человек. Во время чемпионата мира по футболу в России Сочи принял шесть матчей. На арене «Фишт» было сыграно четыре матча группового этапа, встречи 1/8 и четвертьфинала.

В заключительном матче группового этапа сборная России на выезде сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме. Турецкие футболисты 17 ноября дома сыграют со шведами.

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