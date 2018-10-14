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21:00 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу обыграла команду Турции в матче Лиги наций

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу со счетом 2:0 над командой Турции в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» в присутствии 38 288 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Счет в матче на 20-й минуте открыл защитник сборной России Роман Нойштедтер. Этот гол стал дебютным для 30-летнего футболиста за национальную команду. Нойштедтер получил российское гражданство перед чемпионатом Европы 2016 года, за сборную он провел 10 матчей.

Полузащитник Денис Черышев отличился на 78-й минуте, установив окончательный счет в матче. Черышев в последних девяти матчах за сборную России забил шесть мячей. Вратарь сборной России Маринато Гилерме провел второй матч кряду «на ноль». Всего голкипер сыграл четыре игры за национальную команду, в трех из них он не пропустил голов.

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Сборная России одержала вторую победу в трех матчах Лиги наций, ранее национальная команда обыграла турок (2:1) и сыграла вничью со шведами (0:0). Россияне набрали семь очков и укрепили лидерство во второй группе лиги B. Сборная Турции, в активе которой два очка в трех матчах, занимает второе место. Сборная России гарантировала место в группе не ниже второго, обезопасив себя от вылета в лигу С — третий по силе дивизион Лиги наций.

Встречу на стадионе «Фишт» посетили 38 288 человек. Во время чемпионата мира по футболу в России Сочи принял шесть матчей. На арене «Фишт» было сыграно четыре матча группового этапа, встречи 1/8 и четвертьфинала.

В заключительном матче группового этапа сборная России на выезде сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме. Турецкие футболисты 17 ноября дома сыграют со шведами.

О турнире

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

Россия 2:0
Первый тайм: 1:0
Турция
14.10.2018, 19:00 Зрители: 38288 Групповой этап: Группа 2 Фишт
Главные тренеры
Станислав Черчесов Мирча Луческу
Голы
20′ Роман Нойштедтер  
78′ Денис Черышев (А. Головин, М.А. Гильерме)  
Составы
Маринату Гильерме 1
Мариу Фернандес 2
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 3
Георгий Джикия 14
Юрий Газинский 8
Роман Зобнин 11
Артем Дзюба (к) 22
82′ Алексей Ионов 20
Руслан Камболов 21
71′ Далер Кузяев 7
Денис Черышев 6
55′ 90′ Александр Головин 17
Дмитрий Полоз 23
1 Синан Болат
13 Зеки Челик
4 Сердар Азиз
6 Чаглар Сеюнджю
17 Дженгиз Юндер
10 Хакан Чалханоглу
5 Окай Йокушлу
9 Тосун Дженк 54′
3 Хасан Али 75′ 37′
20 Эмер Байрам
14 Махмут Текдемир 63′
21 Беркай Озджан
8 Огузхан Езякуп (к) 84′
19 Юнус Малли
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 4
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
Боковой судья Радослав Сейка (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
За воротами Ярослав Пшибыл (Польша)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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