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21:46 (мск), источник: Sport24

Сборная России снова победила Турцию Луческу. И почти выиграла группу Лиги наций

Голы — у Нойштедтера и Черышева.

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Источник: Sport24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал два изменения в составе по сравнению с матчем против Швеции. Место Рауша на левом фланге занял Кудряшов, а вместо Черышева вышел Кузяев.

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Главный тренер турок Мирча Луческу выставил следующий состав.

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Сборная России открыла счет в середине первого тайма. С ударом Джикии турецкий голкипер справился, а при добивании Нойштедтера был бессилен.

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Это первый гол Нойштедтера за сборную России. Он случился в десятом матче защитника за национальную команду.

Всего в первом тайме россияне шесть раз били по воротам. В створ пришлись только два удара. Оба при забитом мяче.

На 71-й минуте Черчесов выпустил на поле Черышева вместо Кузяева. И почти сразу же полузащитник «Валенсии» сделал счет 2:0, пробив в касание после передачи Головина.

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Этот гол стал шестым за сборную в карьере Черышева. Предыдущие пять случились в этом году — четыре на ЧМ-2018 и один в ворота Турции в выездном матче Лиги наций.

Сборная России после трех матчей занимает первое место в группе. Для того, чтобы остаться первыми, россияне должны не проиграть сборной Швеции в гостях. А если шведы не смогут выиграть у турок в ближайшем матче, Россия займет первое место досрочно.

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Матч Швеция — Россия состоится 20 ноября. А 15 ноября команда Черчесова проведет товарищеский матч с Германией.

Россия 2:0
Первый тайм: 1:0
Турция
14.10.2018, 19:00 Зрители: 38288 Групповой этап: Группа 2 Фишт
Главные тренеры
Станислав Черчесов Мирча Луческу
Голы
20′ Роман Нойштедтер  
78′ Денис Черышев (А. Головин, М.А. Гильерме)  
Составы
Маринату Гильерме 1
Мариу Фернандес 2
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 3
Георгий Джикия 14
Юрий Газинский 8
Роман Зобнин 11
Артем Дзюба (к) 22
82′ Алексей Ионов 20
Руслан Камболов 21
71′ Далер Кузяев 7
Денис Черышев 6
55′ 90′ Александр Головин 17
Дмитрий Полоз 23
1 Синан Болат
13 Зеки Челик
4 Сердар Азиз
6 Чаглар Сеюнджю
17 Дженгиз Юндер
10 Хакан Чалханоглу
5 Окай Йокушлу
9 Тосун Дженк 54′
3 Хасан Али 75′ 37′
20 Эмер Байрам
14 Махмут Текдемир 63′
21 Беркай Озджан
8 Огузхан Езякуп (к) 84′
19 Юнус Малли
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 4
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
Боковой судья Радослав Сейка (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
За воротами Ярослав Пшибыл (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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