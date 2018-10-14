Сборная России снова победила Турцию Луческу. И почти выиграла группу Лиги наций

Источник: Sport24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал два изменения в составе по сравнению с матчем против Швеции. Место Рауша на левом фланге занял Кудряшов, а вместо Черышева вышел Кузяев.

Главный тренер турок Мирча Луческу выставил следующий состав.

Сборная России открыла счет в середине первого тайма. С ударом Джикии турецкий голкипер справился, а при добивании Нойштедтера был бессилен.

Это первый гол Нойштедтера за сборную России. Он случился в десятом матче защитника за национальную команду.

Всего в первом тайме россияне шесть раз били по воротам. В створ пришлись только два удара. Оба при забитом мяче.

На 71-й минуте Черчесов выпустил на поле Черышева вместо Кузяева. И почти сразу же полузащитник «Валенсии» сделал счет 2:0, пробив в касание после передачи Головина.

Этот гол стал шестым за сборную в карьере Черышева. Предыдущие пять случились в этом году — четыре на ЧМ-2018 и один в ворота Турции в выездном матче Лиги наций.

Сборная России после трех матчей занимает первое место в группе. Для того, чтобы остаться первыми, россияне должны не проиграть сборной Швеции в гостях. А если шведы не смогут выиграть у турок в ближайшем матче, Россия займет первое место досрочно.