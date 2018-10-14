Сборная России снова победила Турцию Луческу. И почти выиграла группу Лиги наций
Голы — у Нойштедтера и Черышева.
Голы — у Нойштедтера и Черышева.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал два изменения в составе по сравнению с матчем против Швеции. Место Рауша на левом фланге занял Кудряшов, а вместо Черышева вышел Кузяев.
Главный тренер турок Мирча Луческу выставил следующий состав.
Сборная России открыла счет в середине первого тайма. С ударом Джикии турецкий голкипер справился, а при добивании Нойштедтера был бессилен.
Это первый гол Нойштедтера за сборную России. Он случился в десятом матче защитника за национальную команду.
Всего в первом тайме россияне шесть раз били по воротам. В створ пришлись только два удара. Оба при забитом мяче.
На 71-й минуте Черчесов выпустил на поле Черышева вместо Кузяева. И почти сразу же полузащитник «Валенсии» сделал счет 2:0, пробив в касание после передачи Головина.
Этот гол стал шестым за сборную в карьере Черышева. Предыдущие пять случились в этом году — четыре на ЧМ-2018 и один в ворота Турции в выездном матче Лиги наций.
Сборная России после трех матчей занимает первое место в группе. Для того, чтобы остаться первыми, россияне должны не проиграть сборной Швеции в гостях. А если шведы не смогут выиграть у турок в ближайшем матче, Россия займет первое место досрочно.
Матч Швеция — Россия состоится 20 ноября. А 15 ноября команда Черчесова проведет товарищеский матч с Германией.
|Станислав Черчесов
|Мирча Луческу
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Павел Рачковски (Польша)
|Боковой судья
|Михал Обукович (Польша)
|Боковой судья
|Радослав Сейка (Польша)
|За воротами
|Томаш Квятковски (Польша)
|За воротами
|Ярослав Пшибыл (Польша)