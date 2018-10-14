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22:38 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Сборная России победила команду Турции за счет инициативы и прессинга

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России победили команду Турции в матче Лиги наций за счет инициативы и прессинга. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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В воскресенье сборная России одержала победу со счетом 2:0 над командой Турции в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

«Что касается сборной Турции, мы знали, что с ними нельзя начинать матч слишком монотонно, мы сразу пошли в атаку, прессинг — мы знали, что им нельзя давать входить в игру. Это и сделали. И, в конце концов, захватили инициативу, забили гол, и потом играли не по счету», — сказал тренер.

«Турки начали открываться, они очень техничные ребята, молодые, быстрые. То, что мы знали, то мы и увидели. Мы играли три игры, практически все три игры под копирку. Если говорить о поле, то оно было одинаковым для всех, футболисты просто не обращали на это внимания, а занимались тем, чем мы договаривались», — добавил Черчесов.

Сборная России одержала вторую победу в трех матчах Лиги наций, ранее национальная команда обыграла турок (2:1) и сыграла вничью со шведами (0:0). Россияне набрали семь очков и укрепили лидерство во второй группе лиги B.

Россия 2:0
Первый тайм: 1:0
Турция
14.10.2018, 19:00 Зрители: 38288 Групповой этап: Группа 2 Фишт
Главные тренеры
Станислав Черчесов Мирча Луческу
Голы
20′ Роман Нойштедтер  
78′ Денис Черышев (А. Головин, М.А. Гильерме)  
Составы
Маринату Гильерме 1
Мариу Фернандес 2
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 3
Георгий Джикия 14
Юрий Газинский 8
Роман Зобнин 11
Артем Дзюба (к) 22
82′ Алексей Ионов 20
Руслан Камболов 21
71′ Далер Кузяев 7
Денис Черышев 6
55′ 90′ Александр Головин 17
Дмитрий Полоз 23
1 Синан Болат
13 Зеки Челик
4 Сердар Азиз
6 Чаглар Сеюнджю
17 Дженгиз Юндер
10 Хакан Чалханоглу
5 Окай Йокушлу
9 Тосун Дженк 54′
3 Хасан Али 75′ 37′
20 Эмер Байрам
14 Махмут Текдемир 63′
21 Беркай Озджан
8 Огузхан Езякуп (к) 84′
19 Юнус Малли
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 4
11 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
Боковой судья Радослав Сейка (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
За воротами Ярослав Пшибыл (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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