Черчесов: Сборная России победила команду Турции за счет инициативы и прессинга

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В воскресенье сборная России одержала победу со счетом 2:0 над командой Турции в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

«Что касается сборной Турции, мы знали, что с ними нельзя начинать матч слишком монотонно, мы сразу пошли в атаку, прессинг — мы знали, что им нельзя давать входить в игру. Это и сделали. И, в конце концов, захватили инициативу, забили гол, и потом играли не по счету», — сказал тренер.

«Турки начали открываться, они очень техничные ребята, молодые, быстрые. То, что мы знали, то мы и увидели. Мы играли три игры, практически все три игры под копирку. Если говорить о поле, то оно было одинаковым для всех, футболисты просто не обращали на это внимания, а занимались тем, чем мы договаривались», — добавил Черчесов.