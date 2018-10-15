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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Манчини прервал черную серию, Италия наконец-то заиграла

Традиционный обзор воскресных матчей Лиги наций.

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Источник: AFP 2018
Футбол
Лига наций А 2018/2019
14.10.2018, 21:45
Польша
0Италия1
Дивизион А.

Группа 3. Польша — Италия — 0:1 (Бираги, 90+2)

У бывшего тренера «Зенита» Роберто Манчини дела до этого дня шли катастрофически. В мае в первом матче под его руководством сборная Италии с трудом победила Саудовскую Аравию, а после этого началась безвыигрышная серия. 10 октября итальянцы сыграли вничью с Украиной, и статистики тут же пробили тревогу — впервые с 1920-х сборная с Апеннин осталась без побед в пяти матчах кряду и впервые с 1950-х пропустила гол в восьми играх подряд.

Матч с Польшей тоже мог закончиться для Италии плачевно, но в итоге, вполне возможно, стал для нее началом ренессанса. Манчини не выставил на матч ни одного центрфорварда, но Инсинье, Кьеза и Бернардески так складно взаимодействовали друг с другом, что о нападающих никто не думал. Италия в Польше старалась играть зрелищно, в атаку. И это приятный сюрприз для тех, кто имел неудовольствие наблюдать за матчами «Зенита» в прошлом сезоне.

Гости создали пять или шесть голевых моментов, а Польша по-настоящему могла забить лишь раз — когда Грощицки с Миликом едва не прошили Доннарумму. Италия заслуживала набрать три очка, но Польша настаивала на ничьей. Однако один «стандарт» в добавленное время принес команде Манчини победу — Бираги на дальней штанге подкараулил мяч.

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Манчини радовался так, будто бы выиграл чемпионат мира. Оно и понятно. Италия победила впервые с мая, и теперь теоретически может даже обойти Португалию.

Дивизион С.

Группа 1. Израиль — Албания — 2:0 (Хемед, 8. Саба, 83)

Выдающийся матч провел голкипер сборной Израиля Харуш. Он не только отбил семь ударов в створ в исполнении албанцев, но и отметился голевой передачей — в начале матча Харуш далеко выбил мяч, Хемед подхватил его, чуть продвинулся вперед и прошил вышедшего далеко вратаря албанцев.

Футбол
Лига наций C 2018/2019
14.10.2018, 16:00
Румыния
0Сербия0

Группа 4. Румыния — Сербия — 0:0.
Нереализованный пенальти: Тадич (Сербия), 45+1. Удаление: Тамаш (Румыния), 44

В Белграде в сентябре эти команды выдали зрелищный матч — ничья 2:2 сохранила обоих в статусе фаворитов группы. На этот раз Румыния и Сербия выясняли отношения в Бухаресте, где могла решиться судьба первого места в группе 4.

Основные события матча разворачивались в первом тайме — и у тех, и у других было множество голевых моментов, а самый очевидный — у сборной Сербии. Перед перерывом Тамаш высоко взмахнул ногой в своей штрафной и вроде бы коснулся головы Гачиновича. Голландский арбитр Кевин Блом находился рядом и моментально указал на 11-метровую отметку, а следом показал Тамашу красную карточку.

К мячу подошел капитан сербов Тадич, но даже не попал в створ. Мяч полетел высоко на трибуны, а в соцсетях тут же стали сравнивать этот удар с тем, что неделю назад нанес Махрез в матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Что-то есть.

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Во втором тайме сербы играли в большинстве, но гол так и не забили. Впрочем, они все равно остаются лидерами группы и имеют хорошие шансы на выход в финальный этап — в последних двух турах Сербия дома сыграет с Черногорией и Литвой.

Литва — Черногория — 1:4 (Баравикас, 88 — Мугоша, 10, 45+1, с пенальти. Копитович, 35. Зорич, 86)

Сами соседи сербов без видимых проблем разобрались с главным аутсайдером группы. Парадоксально, что Литва и Черногория владели мячом примерно равное количество времени и одинаково часто били в сторону ворот и в створ, но балканская команда лучше реализовывала моменты. Формально прибалтийская сборная еще не вылетела, но очевидно, что следующий цикл она начнет в дивизионе С.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
14.10.2018, 19:00
Азербайджан
1Мальта1
Дивизион D.

Группа 3. Азербайджан — Мальта — 1:1 (Абдуллаев, 53 — Мускат, 37)

Сборной Азербайджана очень повезло с группой — в квартете с Мальтой, Фарерами и Косово соседи России выглядели явными фаворитами. И до сих пор азербайджанцы ни разу не проиграли. Но три ничьих в четырех матчах — это мало. Тем более что две из этих игр пришлись на сборную Мальты (ниже нее в рейтинге ФИФА из европейских стран находятся только Гибралтар и Сан-Марино). В гостях азербайджанцы сыграли вничью, и дома — тот же результат. Они создали гораздо больше моментов, чаще били по воротам, но пропустили первыми и на 70-й минуте могли упустить и ничью — Корбалан угодил в перекладину.

Фареры — Косово — 1:1 (Йонсен, 50 — Рашица, 9).

А лидерами группы остались косовары. Сборную приняли в УЕФА не так давно, но сейчас у нее есть реальный шанс попасть на чемпионат Европы. И все будут только рады, если Косово сыграет на турнире и будет забивать такие мячи, как полузащитник «Вердера» Рашица. Пожалуй, именно он забил лучший гол дня.

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