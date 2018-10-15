Манчини прервал черную серию, Италия наконец-то заиграла
Традиционный обзор воскресных матчей Лиги наций.
Традиционный обзор воскресных матчей Лиги наций.
У бывшего тренера «Зенита» Роберто Манчини дела до этого дня шли катастрофически. В мае в первом матче под его руководством сборная Италии с трудом победила Саудовскую Аравию, а после этого началась безвыигрышная серия. 10 октября итальянцы сыграли вничью с Украиной, и статистики тут же пробили тревогу — впервые с 1920-х сборная с Апеннин осталась без побед в пяти матчах кряду и впервые с 1950-х пропустила гол в восьми играх подряд.
Матч с Польшей тоже мог закончиться для Италии плачевно, но в итоге, вполне возможно, стал для нее началом ренессанса. Манчини не выставил на матч ни одного центрфорварда, но Инсинье, Кьеза и Бернардески так складно взаимодействовали друг с другом, что о нападающих никто не думал. Италия в Польше старалась играть зрелищно, в атаку. И это приятный сюрприз для тех, кто имел неудовольствие наблюдать за матчами «Зенита» в прошлом сезоне.
Гости создали пять или шесть голевых моментов, а Польша
Манчини радовался так, будто бы выиграл чемпионат мира. Оно и понятно. Италия победила впервые с мая, и теперь теоретически может даже обойти Португалию.
Выдающийся матч провел голкипер сборной Израиля Харуш. Он не только отбил семь ударов в створ в исполнении албанцев, но и отметился голевой передачей — в начале матча Харуш далеко выбил мяч, Хемед подхватил его, чуть продвинулся вперед и прошил вышедшего далеко вратаря албанцев.
В Белграде в сентябре эти команды выдали зрелищный матч — ничья 2:2 сохранила обоих в статусе фаворитов группы. На этот раз Румыния и Сербия выясняли отношения в Бухаресте, где могла решиться судьба первого места в группе 4.
Основные события матча разворачивались в первом тайме — и у тех, и у других было множество голевых моментов, а самый очевидный — у сборной Сербии. Перед перерывом Тамаш высоко взмахнул ногой в своей штрафной и вроде бы коснулся головы Гачиновича. Голландский арбитр Кевин Блом находился рядом и моментально указал на 11-метровую отметку, а следом показал Тамашу красную карточку.
К мячу подошел капитан сербов Тадич, но даже не попал в створ. Мяч полетел высоко на трибуны, а в соцсетях тут же стали сравнивать этот удар с тем, что неделю назад нанес Махрез в матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Во втором тайме сербы играли в большинстве, но гол так и не забили. Впрочем, они все равно остаются лидерами группы и имеют хорошие шансы на выход в финальный этап — в последних двух турах Сербия дома сыграет с Черногорией и Литвой.
Сами соседи сербов без видимых проблем разобрались с главным аутсайдером группы. Парадоксально, что Литва и Черногория владели мячом примерно равное количество времени и одинаково часто били в сторону ворот и в створ, но балканская команда лучше реализовывала моменты. Формально прибалтийская сборная еще не вылетела, но очевидно, что следующий цикл она начнет в дивизионе С.
Сборной Азербайджана очень повезло с группой — в квартете с Мальтой, Фарерами и Косово соседи России выглядели явными фаворитами. И до сих пор азербайджанцы ни разу не проиграли. Но три ничьих в четырех матчах — это мало. Тем более что две из этих игр пришлись на сборную Мальты (ниже нее в рейтинге ФИФА из европейских стран находятся только Гибралтар и Сан-Марино). В гостях азербайджанцы сыграли вничью, и дома — тот же результат. Они создали гораздо больше моментов, чаще били по воротам, но пропустили первыми и на 70-й минуте могли упустить и ничью — Корбалан угодил в перекладину.
А лидерами группы остались косовары. Сборную приняли в УЕФА не так давно, но сейчас у нее есть реальный шанс попасть на чемпионат Европы. И все будут только рады, если Косово сыграет на турнире и будет забивать такие мячи, как полузащитник «Вердера» Рашица. Пожалуй, именно он забил лучший гол дня.