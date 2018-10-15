Польша — первая команда в истории Лиги наций, вылетевшая дивизионом ниже
Сборная Италии одержала выездную победу над командой Польши в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА благодаря голу Кристиано Бираги на 92-й минуте.
Сборная Италии одержала выездную победу над командой Польши в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА благодаря голу Кристиано Бираги на 92-й минуте.
Поражение закрепило поляков на последнем месте в своей группе и отправило хозяев матча в Лигу B. Они стали первой сборной в истории нового турнира, вылетевшей в более низший дивизион. Сборная Италии, набрав 4 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги A, Польша (1) — 3-е.
Таким образом, польская команда следующий розыгрыш Лиги наций (сезон-2020/21) начнёт в лиге B.
Итальянцы в следующем туре Лиги наций на своём поле встретятся с командой Португалии. Матч состоится 17 ноября. Поляки на выезде сыграют с португальцами в матче 6-го тура 20 ноября.
|Ежи Бженчек
|Роберто Манчини
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|2
|1
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)