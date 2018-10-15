Польша — первая команда в истории Лиги наций, вылетевшая дивизионом ниже

Поражение закрепило поляков на последнем месте в своей группе и отправило хозяев матча в Лигу B. Они стали первой сборной в истории нового турнира, вылетевшей в более низший дивизион. Сборная Италии, набрав 4 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги A, Польша (1) — 3-е.