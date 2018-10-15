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11:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Польша — первая команда в истории Лиги наций, вылетевшая дивизионом ниже

Сборная Италии одержала выездную победу над командой Польши в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА благодаря голу Кристиано Бираги на 92-й минуте.

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Источник: РИА "Новости"

Поражение закрепило поляков на последнем месте в своей группе и отправило хозяев матча в Лигу B. Они стали первой сборной в истории нового турнира, вылетевшей в более низший дивизион. Сборная Италии, набрав 4 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги A, Польша (1) — 3-е.

Таким образом, польская команда следующий розыгрыш Лиги наций (сезон-2020/21) начнёт в лиге B.

Итальянцы в следующем туре Лиги наций на своём поле встретятся с командой Португалии. Матч состоится 17 ноября. Поляки на выезде сыграют с португальцами в матче 6-го тура 20 ноября.

Польша 0:1
Первый тайм: 0:0
Италия
14.10.2018, 21:45 Зрители: 41692 Групповой этап: Группа 3 Slaski
Главные тренеры
Ежи Бженчек Роберто Манчини
Голы
  Кристиано Бираги 90+2′
Составы
Войчех Щенсны 1
Бартош Берешиньски 18
Ян Беднарек 5
Камиль Глик 15
Яцек Гуральски 6
Петр Зелиньски 20
Аркадиуш Милик 7
Роберт Левандовски (к) 9
87′ Аркадиуш Реца 14
Артур Енджейчик 3
45′ Дамьян Шимански 13
Камиль Грощицки 11
45′ Кароль Линетти 8
Якуб Блащиковски 16
22 Джанлуиджи Доннарумма
15 Кристиано Бираги
3 Джорджо Кьеллини (к)
19 Леонардо Бонуччи
6 Марко Верратти
23 Николо Барелла
8 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 31′
10 Лоренцо Инсинье
14 Федерико Кьеза
16 Алессандро Флоренци 84′
2 Кристиано Пиччини
20 Федерико Бернардески 81′
9 Кевин Лазанья
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 2
1 Угловые 8
15 Фолы 13
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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