Саутгейт винит АПЛ в проблемах сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем Лиги наций УЕФА с Испанией посетовал на раннее начало чемпионата АПЛ.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем Лиги наций УЕФА с Испанией посетовал на раннее начало чемпионата АПЛ.
«Думаю, игрокам не хватает свежести скорее в плане психологии, чем физики. Не понимаю, почему АПЛ стартовала так рано. Клубы оказались в реально тяжелой ситуации. Хотя для тех, кто составлял такой календарь, ситуация тоже была сложной.
Многие команды начали сезон, не успев выйти на пик формы, отсюда эпидемия травм. Например, «Тоттенхэм» — у них многие футболисты сыграли в полуфиналах чемпионата мира. Скверная ситуация для тренеров.
Я не интересовался, когда стартует АПЛ, пока мы не вернулись с чемпионата мира. Может, они планировали, что мы вернёмся домой к концу июня?" — цитирует Саутгейта BBC.
В двух играх Лиги наций англичане набрали одно очко — проиграли «Испании» (1:2) и поделили очки с Хорватией (0:0).