Текущие события
Футбол. Сборные
19:30
Кувейт
Австралия
Футбол. Сборные
21:00
Саудовская Аравия
Ирак
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Эстония
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Молдавия
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Хорватия
Иордания
Футбол. Лига наций
14.10
Польша0
Италия1
Футбол. Лига наций
14.10
Израиль2
Албания0
Футбол. Лига наций
14.10
Литва1
Черногория4
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
8Емельяненко побил американца
11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Саутгейт винит АПЛ в проблемах сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем Лиги наций УЕФА с Испанией посетовал на раннее начало чемпионата АПЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Думаю, игрокам не хватает свежести скорее в плане психологии, чем физики. Не понимаю, почему АПЛ стартовала так рано. Клубы оказались в реально тяжелой ситуации. Хотя для тех, кто составлял такой календарь, ситуация тоже была сложной.

Многие команды начали сезон, не успев выйти на пик формы, отсюда эпидемия травм. Например, «Тоттенхэм» — у них многие футболисты сыграли в полуфиналах чемпионата мира. Скверная ситуация для тренеров.

Я не интересовался, когда стартует АПЛ, пока мы не вернулись с чемпионата мира. Может, они планировали, что мы вернёмся домой к концу июня?" — цитирует Саутгейта BBC.

В двух играх Лиги наций англичане набрали одно очко — проиграли «Испании» (1:2) и поделили очки с Хорватией (0:0).

Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Сборная России снова победила Турцию Луческу
Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» стартует в Москве
СМИ: РФС возглавит председатель совета директоров «Зенита»
Манчини прервал черную серию, Италия наконец-то заиграла
Экс-защитник сборной Франции желал команде поражения в финале ЧМ
Московские «Локомотив» и «Динамо» провели товарищеские игры
Две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь