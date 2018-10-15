Саутгейт винит АПЛ в проблемах сборной Англии

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, игрокам не хватает свежести скорее в плане психологии, чем физики. Не понимаю, почему АПЛ стартовала так рано. Клубы оказались в реально тяжелой ситуации. Хотя для тех, кто составлял такой календарь, ситуация тоже была сложной.

Многие команды начали сезон, не успев выйти на пик формы, отсюда эпидемия травм. Например, «Тоттенхэм» — у них многие футболисты сыграли в полуфиналах чемпионата мира. Скверная ситуация для тренеров.

Я не интересовался, когда стартует АПЛ, пока мы не вернулись с чемпионата мира. Может, они планировали, что мы вернёмся домой к концу июня?" — цитирует Саутгейта BBC.