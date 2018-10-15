Конец Германии — это начало Германии. Йоахим Лев близок к отставке

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Фрэнк Ллойд Райт в своём монументальном «Исчезающем городе» пишет так: «Америка не может позволить себе верить в то, что великое искусство, которое могло бы предложить её интерпретацию, при смерти». Эта изящнейшая конструкция заключает в себя и осознание конечности, и холодную констатацию факта, что в сумме выдаёт во фразе трагичность. Если заменить Америку на Германию, а искусство — на футбольную сборную, можно описать то, как заканчивается период Йоахима Лёва в «манншафт» с бытовой точки зрения. И, как и в случае с Райтом, это будет напускная трагичность.

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Райт, как и любой критик постмодернизма, не лишён обличительного пафоса — именно такой пафос обволакивает конструкцию об Америке. Один из самых влиятельных архитекторов прошлого века говорил в первую очередь о своей области знаний, но при этом он понимал и максимально спокойно объяснял цикличность конца истории. «При смерти» в его понимании — это то же самое, что и «при рождении»: всё это повторялось много-много раз и повторится ещё столько же. Если говорить о Лёве и сборной Германии, которая повторила антирекорд по количеству поражений за календарный год, можно отметить то же самое: трагедии не происходит, цикл истории завершён, а рождение вот-вот состоится.

Это очевидно, потому что нет одного конкретного фактора краха «манншафт». Йоги Лёв не разучился и не мог разучиться тренировать в один момент, его идеи не могли устареть за одно лето. Четыре года назад он предложил интересный и отчасти рискованный вариант игры с четырьмя центральными защитниками и оказался прав — нынешний чемпионат мира взяла команда, которая использовала ровно ту же стратегию. Гик-сайт Statsbomb, раскладывающий футбол на математические молекулы, несколько дней назад в одной из статей пришёл к выводу, что кризисом в обычном понимании это вообще назвать сложно, вся статистика даже на чемпионате мира за немцев.

Нет вопросов и по умению Лёва держать атмосферу в команде — их не появилось даже после Озил-гейта, который мог обернуться куда более печальными последствиями, чем просто невыход из группы на чемпионате мира. Даже в самих словах Озила содержался ключ к работе Йоги, но интерпретировать его верно он не сумел. «Когда всё хорошо, я немец», — так считывал действительность полузащитник, но на самом деле Лёв внушал другое. «Когда всё хорошо, ты победитель и хозяин ситуации», — давал понять своим игрокам Лёв. Его главной тренерской задачей всегда было обеспечить первую часть.

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Кризис главного клуба страны? Тоже не может считаться главным фактором краха. Да, Нойер и Мюллер определённо не в лучшим точках своих карьер, но главная причина кризиса «Баварии» — в том, что она никак не научится быть независимой от лидеров атаки, которым уже очень много лет. И оба этих многолетних лидера — голландец и француз — ничего общего со сборной Германии не имеют.

Таким образом, есть лишь мелкие факторы. Все эти небольшие проблемы и стали индикаторами конца истории, сборной Германии при смерти. Как живые наблюдатели футбольной истории, мы не можем позволить себе поверить в это, отчего делаем ситуацию трагичнее, чем она на самом деле есть. В сухом же, безэмоциональном остатке мы получим самую футбольную страну Европы, где могучими гроздьями зреют молодые футболисты, а средний возраст тренеров уверенно стремится к ясельному, что делает их идеи только свежее.

Лёв сделал очень многое для немецкого футбола и футбола национальных сборных в целом, но и его время подходит к концу. Для «манншафт» это не трагедия ещё и потому, что конец Германии — это всегда и начало Германии. Так в этой стране сложилось на уровне исторического менталитета.

Новая сборная будет сильнее.