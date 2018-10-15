Текущие события
Футбол. Сборные
19:30
Кувейт
Австралия
Футбол. Сборные
21:00
Саудовская Аравия
Ирак
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Эстония
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Молдавия
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Хорватия
Иордания
Футбол. Лига наций
14.10
Польша0
Италия1
Футбол. Лига наций
14.10
Израиль2
Албания0
Футбол. Лига наций
14.10
Литва1
Черногория4
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
8Емельяненко побил американца
11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Конец Германии — это начало Германии. Йоахим Лев близок к отставке

Никакой трагедии не происходит.

Наверх
Источник: Reuters

Фрэнк Ллойд Райт в своём монументальном «Исчезающем городе» пишет так: «Америка не может позволить себе верить в то, что великое искусство, которое могло бы предложить её интерпретацию, при смерти». Эта изящнейшая конструкция заключает в себя и осознание конечности, и холодную констатацию факта, что в сумме выдаёт во фразе трагичность. Если заменить Америку на Германию, а искусство — на футбольную сборную, можно описать то, как заканчивается период Йоахима Лёва в «манншафт» с бытовой точки зрения. И, как и в случае с Райтом, это будет напускная трагичность.

Читайте также
Голландцы размазали Германию в Лиге Наций. Промес отдал ассист лучшему другу

Райт, как и любой критик постмодернизма, не лишён обличительного пафоса — именно такой пафос обволакивает конструкцию об Америке. Один из самых влиятельных архитекторов прошлого века говорил в первую очередь о своей области знаний, но при этом он понимал и максимально спокойно объяснял цикличность конца истории. «При смерти» в его понимании — это то же самое, что и «при рождении»: всё это повторялось много-много раз и повторится ещё столько же. Если говорить о Лёве и сборной Германии, которая повторила антирекорд по количеству поражений за календарный год, можно отметить то же самое: трагедии не происходит, цикл истории завершён, а рождение вот-вот состоится.

Это очевидно, потому что нет одного конкретного фактора краха «манншафт». Йоги Лёв не разучился и не мог разучиться тренировать в один момент, его идеи не могли устареть за одно лето. Четыре года назад он предложил интересный и отчасти рискованный вариант игры с четырьмя центральными защитниками и оказался прав — нынешний чемпионат мира взяла команда, которая использовала ровно ту же стратегию. Гик-сайт Statsbomb, раскладывающий футбол на математические молекулы, несколько дней назад в одной из статей пришёл к выводу, что кризисом в обычном понимании это вообще назвать сложно, вся статистика даже на чемпионате мира за немцев.

Нет вопросов и по умению Лёва держать атмосферу в команде — их не появилось даже после Озил-гейта, который мог обернуться куда более печальными последствиями, чем просто невыход из группы на чемпионате мира. Даже в самих словах Озила содержался ключ к работе Йоги, но интерпретировать его верно он не сумел. «Когда всё хорошо, я немец», — так считывал действительность полузащитник, но на самом деле Лёв внушал другое. «Когда всё хорошо, ты победитель и хозяин ситуации», — давал понять своим игрокам Лёв. Его главной тренерской задачей всегда было обеспечить первую часть.

Читайте также
Сборная Германии впервые в истории не забила в трёх матчах подряд

Кризис главного клуба страны? Тоже не может считаться главным фактором краха. Да, Нойер и Мюллер определённо не в лучшим точках своих карьер, но главная причина кризиса «Баварии» — в том, что она никак не научится быть независимой от лидеров атаки, которым уже очень много лет. И оба этих многолетних лидера — голландец и француз — ничего общего со сборной Германии не имеют.

Таким образом, есть лишь мелкие факторы. Все эти небольшие проблемы и стали индикаторами конца истории, сборной Германии при смерти. Как живые наблюдатели футбольной истории, мы не можем позволить себе поверить в это, отчего делаем ситуацию трагичнее, чем она на самом деле есть. В сухом же, безэмоциональном остатке мы получим самую футбольную страну Европы, где могучими гроздьями зреют молодые футболисты, а средний возраст тренеров уверенно стремится к ясельному, что делает их идеи только свежее.

Лёв сделал очень многое для немецкого футбола и футбола национальных сборных в целом, но и его время подходит к концу. Для «манншафт» это не трагедия ещё и потому, что конец Германии — это всегда и начало Германии. Так в этой стране сложилось на уровне исторического менталитета.
Новая сборная будет сильнее.

Антон Михашенок

Нидерланды 3:0
Первый тайм: 1:0
Германия
13.10.2018, 21:45 Зрители: 52536 Групповой этап: Группа 1 Johan Cruijff ArenA
Главные тренеры
Роналд Куман Йоахим Лев
Голы
30′ Виргил ван Дейк  
87′ Мемфис Депай  
90+3′ Джорджиньо Вайналдум  
Составы
Яспер Силлессен 1
Дензел Дюмфрис 2
Дэйли Блинд 5
Маттейс де Лигт 3
Виргил ван Дейк (к) 4
Мартен де Рон 6
Джорджиньо Вайналдум 8
Мемфис Депай 10
77′ Френки де Йонг 7
Натан Аке 15
68′ Стевен Бергвайн 9
Арно Данджума 22
68′ Райан Бабел 11
Квинси Промес 20
1 Мануэль Нойер (к)
4 Маттиас Гинтер
3 Йонас Хектор
5 Матс Хуммельс
17 Джером Боатенг
9 Тимо Вернер
8 Тони Кроос
18 Джошуа Киммих
13 Томас Мюллер 57′
19 Лерой Сане
11 Эмре Джан 57′
7 Юлиан Дракслер
23 Марк Ут 68′
10 Юлиан Брандт
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 12
16 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Сборная России снова победила Турцию Луческу
Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» стартует в Москве
СМИ: РФС возглавит председатель совета директоров «Зенита»
Манчини прервал черную серию, Италия наконец-то заиграла
Экс-защитник сборной Франции желал команде поражения в финале ЧМ
Московские «Локомотив» и «Динамо» провели товарищеские игры
Две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь