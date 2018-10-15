Конец Германии — это начало Германии. Йоахим Лев близок к отставке
Никакой трагедии не происходит.
Никакой трагедии не происходит.
Фрэнк Ллойд Райт в своём монументальном «Исчезающем городе» пишет так: «Америка не может позволить себе верить в то, что великое искусство, которое могло бы предложить её интерпретацию, при смерти». Эта изящнейшая конструкция заключает в себя и осознание конечности, и холодную констатацию факта, что в сумме выдаёт во фразе трагичность. Если заменить Америку на Германию, а искусство — на футбольную сборную, можно описать то, как заканчивается период Йоахима Лёва в «манншафт» с бытовой точки зрения. И, как и в случае с Райтом, это будет напускная трагичность.
Райт, как и любой критик постмодернизма, не лишён обличительного пафоса — именно такой пафос обволакивает конструкцию об Америке. Один из самых влиятельных архитекторов прошлого века говорил в первую очередь о своей области знаний, но при этом он понимал и максимально спокойно объяснял цикличность конца истории. «При смерти» в его понимании — это то же самое, что и «при рождении»: всё это повторялось
Это очевидно, потому что нет одного конкретного фактора краха «манншафт». Йоги Лёв не разучился и не мог разучиться тренировать в один момент, его идеи не могли устареть за одно лето. Четыре года назад он предложил интересный и отчасти рискованный вариант игры с четырьмя центральными защитниками и оказался прав — нынешний чемпионат мира взяла команда, которая использовала ровно ту же стратегию.
Нет вопросов и по умению Лёва держать атмосферу в команде — их не появилось даже после
Кризис главного клуба страны? Тоже не может считаться главным фактором краха. Да, Нойер и Мюллер определённо не в лучшим точках своих карьер, но главная причина кризиса «Баварии» — в том, что она никак не научится быть независимой от лидеров атаки, которым уже очень много лет. И оба этих многолетних лидера — голландец и француз — ничего общего со сборной Германии не имеют.
Таким образом, есть лишь мелкие факторы. Все эти небольшие проблемы и стали индикаторами конца истории, сборной Германии при смерти. Как живые наблюдатели футбольной истории, мы не можем позволить себе поверить в это, отчего делаем ситуацию трагичнее, чем она на самом деле есть. В сухом же, безэмоциональном остатке мы получим самую футбольную страну Европы, где могучими гроздьями зреют молодые футболисты, а средний возраст тренеров уверенно стремится к ясельному, что делает их идеи только свежее.
Лёв сделал очень многое для немецкого футбола и футбола национальных сборных в целом, но и его время подходит к концу. Для «манншафт» это не трагедия ещё и потому, что конец Германии — это всегда и начало Германии. Так в этой стране сложилось на уровне исторического менталитета.
Новая сборная будет сильнее.
Антон Михашенок
|Нидерланды
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Германия
|Роналд Куман
|Йоахим Лев
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|12
|16
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)