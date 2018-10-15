«Повод понервничать»: тренер Андорры сравнил сборные Казахстана и Грузии перед матчем Лиги наций
Главный тренер сборной Андорры Кольдо поделился ожиданиями от гостевого матча Лиги наций с Казахстаном.
Главный тренер сборной Андорры Кольдо поделился ожиданиями от гостевого матча Лиги наций с Казахстаном.
Игра четвертого тура первой группы дивизиона D пройдет завтра, 16 октября, в Астане и начнется в 20:00 по столичному времени.
— Чего ждете от завтрашней встречи и как думаете, насколько сложно будет завтра взять очки?
— Казахстан представляет для нас большой интерес с точки зрения соперничества. Сборная Казахстана схожа по некоторым показателям с Грузией. Так как мы играем в гостях, у нас будет повод понервничать.
Мы знаем, что в сборной Казахстана завтра не сыграет Исламбек Куат. Думаю, это повлияет на предстоящую встречу, — цитирует Кольдо официальный сайт КФФ.
— Один из ваших игроков был удален в прошлом матче и пропустит завтрашний матч. Как это повлияет на кадровую перестановку?
— Да, это Марсио Вийера. Мы постараемся найти ему замену. Надеюсь, что это не станет проблемой для нашей команды и эта замена усилит состав.
— Тяжело ли было отойти от неприятного поражения в Грузии?
— Да, было сложно отойти от этого поражения. Игра с Казахстаном тоже будет непростой. Поэтому надеемся, что такой результат не повторится.
— После игры с Грузией, Вы признались, что соперники сильнее вашей команды. А можете ли Вы тоже самое сказать про Казахстан сейчас?
— Мне кажется, что Казахстан и Грузия находятся на одном уровне. Разница только в очках, которые они набрали в турнирной таблице.
Ожиданиями от игры поделился и капитан сборной Андорры Ильдефонс Лима. 38-летний защитник выступает за национальную команду с 1997 года и забил 11 голов в 111 матчах.
— Вы являетесь самым опытным футболистом в составе андоррской сборной. Откуда Вы берете мотивацию спустя столько лет карьеры в большом футболе?
— Для меня самая большая мотивация, которая только может быть, — это представлять свою страну.
— В первом матче между Казахстаном и Андоррой вы отлично сыграли в защите, не давая нашим игрокам забить победный гол. Можете ли отметить
— Этот матч будет таким же сложным, как и предыдущий. Игроки сборной Казахстана очень быстрые. Полагаю, что игра будет похожа на матч с Грузией и будет сложно. Тем более, для Казахстана это домашняя встреча. В составе Казахстана я бы отметил Исламхана — от него всегда исходит острота в игре.
Напомним, сборная Казахстана ранее в Лиге наций сыграла вничью с Андоррой и Латвией с одинаковым счетом 1:1 и проиграла Грузии (0:2).