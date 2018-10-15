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18:46 (мск), источник: Vesti.kz

Будет ли первая победа? Превью к матчу Лиги наций Казахстан — Андорра

16 октября сборная Казахстана по футболу проведет четвертый матч в новом турнире УЕФА — Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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На этот раз на своем поле сыграет с Андоррой. Команды по итогам трех туров набрали по два очка, в первой отборочной группе дивизиона D казахстанцы занимают второе место, андоррцы — четвертое. Лидирует в таблице Грузия, одержавшая три победы в трех играх, на третьей строчке с двумя баллами расположилась Латвия.

Андорра и Казахстан встречались между собой во втором туре 10 сентября в Андорра-ла-Велье, где была зафиксирована результативная ничья — 1:1. На гол Юрия Логвиненко на 68-й минуте хозяева ответили точным ударом Жорди Алаэса за четыре минуты до конца основного времени матча.

Оба соперника обладают самыми «дырявыми» защитами в своем квартете. В их пассиве по четыре пропущенных мяча. Самая надежная оборона у грузин, не пропускавших еще ни разу. В свою очередь латыши только в двух случаях вынимали мяч из сетки собственных ворот.

В предыдущих трех матчах Андорра не выигрывала у Казахстана, потерпев два поражения при одной ничьей с разницей мячей 2−7.

Интересно, что в победных играх казахстанская сборная свои голы забивала исключительно в первом тайме. В 2008 году в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 наши футболисты на своем поле выиграли со счетом 3:0, дубль оформил Сергей Остапенко, отличившийся на 14-й и 30-й минутах, третий мяч за минуту до перерыва провел Роман Узденов. В ответной встрече дублем отметился уже Сергей Хижниченко на 14-й и 34-й минутах соответственно, между этими взятиями ворот уместился гол Руслана Балтиева с пенальти на 29-й минуте. После перерыва андоррцы один мяч отыграли усилиями Оскара Сонеже на 70-й минуте.

Ближайший матч из-за дисквалификации пропустит полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат, получивший второе предупреждение в гостевой игре третьего тура с Латвией (1:1). В то же время к сборной присоединился хавбек «Астаны» Серикжан Мужиков, отбывший одноматчевую дисквалификацию из-за полученной красной карточки в выездной встрече с Андоррой.

Игру обслужит украинская бригада судей во главе с Сергеем Бойко, работавшем на матче третьего тура группового этапа Лиги Европы-2017/2018 «Астана» — «Маккаби» (4:0). Также обслуживал поединок отборочного цикла ЧМ-2014 Швеция — Казахстан (2:0). А еще раньше судил встречу второго квалификационного раунда Лиги Европы-2011/2012 «Актобе» — «Кечкемет» (0:0).

Напомним, матч четвертого тура Лиги наций Казахстан — Андорра пройдет 16 октября на «Астана Арене». Начало — в 20:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал QazSport.

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