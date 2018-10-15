Олег Романцев — о Головине, Дзюбе и Гильерме

Источник: Спорт-Экспресс

Тема сборной — особая в биографии самого титулованного российского тренера. В нее он приходил дважды, хотя и знал, что в одну реку… А случалось с этой командой под его руководством всякое — от легендарного триумфа на «Стад де Франс» до ничейной трагедии в Лужниках c Украиной. О нынешней сборной, два года которой рулит Станислав Черчесов, Романцев, по вполне понятным причинам, следит с особым вниманием.

— А что особенно нравится в нынешней команде? — на оптимистической ноте начинаю я нашу беседу.

— То, что футболисты не выглядят запрограммированными роботами, а живут игрой. И это главная тренерская заслуга. Кроме того, чувствуется, что это команда уже обрела ту самую уверенность, которая позволяет вести борьбу с самым авторитетным соперником. Все это — наследие чемпионата мира, опыт которого бесценен.

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— Не показалось, что второй тайм у наших вышел поинтереснее первого?

— Если по ходу встречи команда умеет тактически перестраиваться и прибавлять в движении, это еще один показатель того, что она растет. Но остроты в действиях нашей команды прибавилось и за счет того, что после перерыва турки пошли вперед, и у них появились свободные зоны, которые мы использовали для атак. Вспомните, сколько скоростных проходов по правому флангу было у Ионова. Да и голевую передачу на Черышева Головин делал именно из этой зоны. Такая комбинация — образец для футбольных учебников.

— Да и точка в ней была поставлена Черышевым мастерски. Честно говоря, я удивился, когда не увидел Дениса в стартовом составе.

— А я нет. Возможно, выпустив Кузяева, Черчесов хотел посмотреть, как будет выглядеть средняя линия в таком сочетании. И это право тренера. Зато появление умеющего обострить Черышева, когда соперник стал сдавать, оправдало себя на все сто. Цель посмотреть в деле Кудряшова, которому Станислав Саламович дал сыграть слева вместо Рауша, тоже объяснима. А под занавес он еще выпустил понюхать пороха Камболова с Полозом.

— То, что пару матчей подряд не забивает Дзюба, не настораживает?

— Конечно, от форварда, да еще с репутацией бомбардира, всегда ждут голов. Но ведь к таким со стороны защитников повышенное внимание. О чем Дзюба сам и сказал после игры. Зато какой прострел Артем сделал в первом тайме на дальнюю штангу, на который чуть не успел Ионов!

К тому же, не следует забывать, что футболисты этого амплуа — народ зависимый. И им нужны толковые подносчики снарядов. Пока с этим сложновато.

Вот восстановится Дзагоев, наберет форму Головин, и ситуация в этом плане выправится. И голевой час Дзюбы еще придет.

— Дмитрий Кириченко тоже заметил, что Головин еще не набрал нужных кондиций.

— Да это и неудивительно. Парень перешел в зарубежный клуб, столкнулся с совершенно другим футболом, новой средой. Ему все в диковину. Да еще и получил травму. И естественно Александр бросил все силы, чтобы утвердиться в составе. А это требует больших физических и нервных затрат. Сейчас еще «Монако» Анри возглавил. Значит, надо новому тренеру себя показать. В сборной Головин тоже выкладывается полностью. Но чувствуется, что ему пока не хватает легкости. Хотя в отдельных эпизодах видно — потенциал у парня большой. Значит, будет прибавлять.

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— Два проведенных на ноль матча дают основание полагать, что дела в обороне обстоят благополучно?

— Не один тренер никогда не даст вам положительного ответа на подобный вопрос даже после таких показателей. Это такая линия, которая и при наличии классных защитников требует повышенного внимания. И каждый очередной матч для нее проверка на прочность. Вон, у Йоахима Лева какие мастера в ней собраны — Боатенг, Хуммельс, Хектор, а голландцы недавно немцам три гола отгрузили. Давайте считать, что наши защитники провели эти встречи без грубых срывов. И это обнадеживает.

— А Нойштедтер и вовсе стал героем, забив первый мяч. Повезло?

— Везет тем, кто ищет любую возможность забить. И, скорее всего, у Нойштедтера было персональное задание при розыгрыше стандартных положений выдвигаться в чужую штрафную. Это и помогло ему первым оказаться на мяче, который после удара Джикии отскочил к нему от штанги. Получается, что все логично.

— После перерыва турки дважды могли сравнять счет после коварных ударов Дженгиза Юндера и Чалханоглу, но выручил Гильерме. Проблема, с тем, кто заменит ушедшего Акинфеева, решена?

— Да, бразилец выглядел в этих встречах надежно. Но это не значит, что он уже застолбил за собой место первого номера. Есть еще талантливый Лунев. И решение, кому дальше отдавать предпочтение, будет принимать Черчесов, которому хорошо известны все нюансы вратарской профессии.

— Что бы пожелали на будущее Станиславу Саламовичу?