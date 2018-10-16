Белорусские футболисты сыграли вничью с командой Молдовы в матче Лиги наций
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью 0:0 с командой Молдовы в домашнем матче Лиги наций в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью 0:0 с командой Молдовы в домашнем матче Лиги наций в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина встречи на минском стадионе «Динамо» прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, но серьезных угроз воротам Алексея Кошелева они не создали. Голкипер белорусов Андрей Горбунов также остался почти без работы. После перерыва обе команды заиграли более активно, однако зрители так и не увидели забитых мячей. Самый реальный шанс вырвать победу белорусы имели на 3-й компенсированной минуте, но мяч после удара Игоря Стасевича угодил в перекладину ворот.
В другом сегодняшнем поединке сборная Люксембурга принимала на своем поле футболистов
Турнирное положение в группе 2 (лига D) после четырех игровых дней: Люксембург — 9 очков, Беларусь — 8, Молдова — 5,
Расписание оставшихся встреч: 15 ноября — Люксембург — Беларусь,
|Игорь Криушенко
|Александр Спиридон
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|0
|7
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кевин Клэнси (Шотландия)