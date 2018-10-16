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01:00 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты сыграли вничью с командой Молдовы в матче Лиги наций

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью 0:0 с командой Молдовы в домашнем матче Лиги наций в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первая половина встречи на минском стадионе «Динамо» прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, но серьезных угроз воротам Алексея Кошелева они не создали. Голкипер белорусов Андрей Горбунов также остался почти без работы. После перерыва обе команды заиграли более активно, однако зрители так и не увидели забитых мячей. Самый реальный шанс вырвать победу белорусы имели на 3-й компенсированной минуте, но мяч после удара Игоря Стасевича угодил в перекладину ворот.

В другом сегодняшнем поединке сборная Люксембурга принимала на своем поле футболистов Сан-Марино и одержала победу со счетом 3:0.

Турнирное положение в группе 2 (лига D) после четырех игровых дней: Люксембург — 9 очков, Беларусь — 8, Молдова — 5, Сан-Марино — 0.

Расписание оставшихся встреч: 15 ноября — Люксембург — Беларусь, Сан-Марино — Молдова. 18 ноября — Сан-Марино — Беларусь, Молдова — Люксембург.

Беларусь 0:0
Первый тайм: 0:0
Молдавия
15.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Динамо
Главные тренеры
Игорь Криушенко Александр Спиридон
Составы
Андрей Горбунов 16
76′ Александр Мартынович (к) 3
Денис Поляков 5
Михаил Сиваков 17
87′ Юрий Ковалев 7
Иван Маевский 18
Алексей Риос 21
Игорь Стасевич 22
25′ 77′ Юрий Кендыш 8
Антон Путило 14
4′ 69′ Сергей Кисляк 15
Станислав Драгун 2
61′ Антон Сарока 11
Николай Сигневич 10
23 Алексей Кошелев
2 Олег Рябчук 43′
4 Кэтэлин Карп
5 Вячеслав Посмак 90+4′
6 Александр Епуряну (к)
15 Ион Жардан
7 Артур Ионицэ
8 Александр Гацкан
9 Александр Антонюк 65′
19 Александр Бойчук
11 Раду Гынсарь 78′ 48′
10 Александр Дедов
21 Виталий Дамашкан 72′
16 Константин Санду
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 0
7 Угловые 1
15 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Клэнси (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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