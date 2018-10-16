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00:55 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии победила испанцев в матче Лиги наций

ТАСС, 15 октября. Сборная Англии по футболу нанесла поражение команде Испании со счетом 3:2 в гостевом матче группового этапа Лиги наций.

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Источник: Reuters

Голы в составе победителей забили Рахим Стерлинг (16-я и 38-я минуты) и Маркус Рэшфорд (30). У испанцев забитыми мячами отметились Пако Алькасер (58) и Серхио Рамос (90+8).

В турнирной таблице четвертой группы лиги А испанцы занимают первое место, набрав 6 очков в трех встречах, англичане с 4 очками в активе идут вторыми. В заключительном туре сборная Испании 15 ноября сыграет в гостях с финалистом чемпионата мира 2018 года командой Хорватии, англичане также проведут свой заключительный матч в группе против хорватов (18 ноября на своем поле).

Футбол
Лига наций А 2018/2019
15.10.2018, 21:45
Исландия
1Швейцария2

Во второй группе лиги А сборная Исландии проиграла швейцарцам — 1:2. Поражение лишило исландцев шансов на сохранение прописки в сильнейшей лиге, команда не набрала очков в трех матчах. Лидируют в группе швейцарцы и бельгийцы (по 6 очков), которые проведут очный матч 18 ноября.

В матче третьей группы лиги В сборная Боснии и Герцеговины победила команду Северной Ирландии со счетом 2:0 и закрепилась на первой строчке с 9 очками в активе. Вторыми идут австрийцы (3 очка в двух матчах), третьими — представители Северной Ирландии (0 очков). В лиге С финны одержали победу над греками (2:0) и упрочили лидерство во второй группе, эстонцы сыграли вничью с венграми — 3:3.

Во второй группе лиги D сборная Люксембурга нанесла поражение команде Сан-Марино со счетом 3:0, а команда Белоруссии сыграла вничью со сборной Молдавии (0:0). Люксембуржцы занимают первое место в турнирной таблице (9 очков), второй идет сборная Белоруссии (8), третьей — Молдавии (5). Команда Сан-Марино, не набрав очков в четырех матчах и не забив ни одного гола, замыкает таблицу.

О турнире

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

Испания 2:3
Первый тайм: 0:3
Англия
15.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 4 Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Энрике Луис Гарет Саутгейт
Голы
58′ Пако Алькасер  
90+8′ Серхио Рамос  
  Рахим Стерлинг 16′
  Маркус Рэшфорд 30′
  Рахим Стерлинг 38′
Составы
Давид де Хеа 1
75′ Хонатан Хонни Кастро 2
Маркос Алонсо 12
Фернандес Иглесиас Начо 4
65′ Серхио Рамос (к) 15
Тиагу Алькантара 10
Серхио Бускетс 5
Марко Асенсио 20
57′ Ньигес Сауль 6
87′ Дани Себальос 22
72′ Морено Родриго 19
90+8′ Альваро Мората 7
56′ Яго Аспас 17
Пако Алькасер 9
1 Джордан Пикфорд
3 Бен Чилвелл
5 Джо Гомез
6 Гарри Магуайр 71′
10 Рахим Стерлинг
9 Харри Кейн (к)
11 Маркус Рэшфорд
4 Эрик Дайер 12′
2 Киран Триппьер 85′
14 Трент Александр-Арнолд
7 Росс Баркли 75′
12 Кайл Уокер
8 Харри Уинкс 90′ 65′
16 Натаниэл Чалоба
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 3
12 Угловые 0
14 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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