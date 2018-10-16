Сборная Англии победила испанцев в матче Лиги наций

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Голы в составе победителей забили Рахим Стерлинг (16-я и 38-я минуты) и Маркус Рэшфорд (30). У испанцев забитыми мячами отметились Пако Алькасер (58) и Серхио Рамос (90+8).

В турнирной таблице четвертой группы лиги А испанцы занимают первое место, набрав 6 очков в трех встречах, англичане с 4 очками в активе идут вторыми. В заключительном туре сборная Испании 15 ноября сыграет в гостях с финалистом чемпионата мира 2018 года командой Хорватии, англичане также проведут свой заключительный матч в группе против хорватов (18 ноября на своем поле).

Футбол Лига наций А 2018/2019 15.10.2018, 21:45 Исландия 1 Швейцария 2

Во второй группе лиги А сборная Исландии проиграла швейцарцам — 1:2. Поражение лишило исландцев шансов на сохранение прописки в сильнейшей лиге, команда не набрала очков в трех матчах. Лидируют в группе швейцарцы и бельгийцы (по 6 очков), которые проведут очный матч 18 ноября.

В матче третьей группы лиги В сборная Боснии и Герцеговины победила команду Северной Ирландии со счетом 2:0 и закрепилась на первой строчке с 9 очками в активе. Вторыми идут австрийцы (3 очка в двух матчах), третьими — представители Северной Ирландии (0 очков). В лиге С финны одержали победу над греками (2:0) и упрочили лидерство во второй группе, эстонцы сыграли вничью с венграми — 3:3.

Во второй группе лиги D сборная Люксембурга нанесла поражение команде Сан-Марино со счетом 3:0, а команда Белоруссии сыграла вничью со сборной Молдавии (0:0). Люксембуржцы занимают первое место в турнирной таблице (9 очков), второй идет сборная Белоруссии (8), третьей — Молдавии (5). Команда Сан-Марино, не набрав очков в четырех матчах и не забив ни одного гола, замыкает таблицу.

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