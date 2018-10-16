Определился второй неудачник Лиги наций

Встреча четвертого тура в Лиге А прошла на стадионе’Лаугардалсвеллур в Рейкьявике и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей отличились Харис Сеферович (52-я минута) и защитник Михаэль Ланг (67-я). У исландцев единственный гол забил форвард хозяев Альфред Финнбогасон (90-я).
Сборная Швейцарии набрала шесть очков и догнала Бельгию (6), у которой на игру меньше.
Исландия в трех матчах не сумели набрать ни одного очка, потерпев три поражения с разницей мячей 1:11. Исландцы вслед за Польшей стали второй командой, вылетевшей из высшего дивизиона Лиги наций. Обе сборные следующий розыгрыш Лиги наций (сезон-2020/21) начнут в лиге B.