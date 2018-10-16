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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Определился второй неудачник Лиги наций

Сборная Исландии по футболу потерпела поражение от команды Швейцарии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

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Встреча четвертого тура в Лиге А прошла на стадионе’Лаугардалсвеллур в Рейкьявике и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей отличились Харис Сеферович (52-я минута) и защитник Михаэль Ланг (67-я). У исландцев единственный гол забил форвард хозяев Альфред Финнбогасон (90-я).

Сборная Швейцарии набрала шесть очков и догнала Бельгию (6), у которой на игру меньше.

Исландия в трех матчах не сумели набрать ни одного очка, потерпев три поражения с разницей мячей 1:11. Исландцы вслед за Польшей стали второй командой, вылетевшей из высшего дивизиона Лиги наций. Обе сборные следующий розыгрыш Лиги наций (сезон-2020/21) начнут в лиге B.

Исландия 1:2
Первый тайм: 0:0
Швейцария
15.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Laugardalsvollur
Главные тренеры
Эрик Хамрен Владимир Петкович
Голы
81′ Альфред Финнбогасон  
  Харис Сеферович 52′
  Михаэль Ланг 67′
Составы
Ханнес Тоур Халльдоурссон 1
90+3′ Рагнар Сигурдссон 6
Кари Ауднасон 14
Холмар Эюйольфссон 15
Хердур Магнуссон 18
Йохан Гвюдмундссон 7
Биркир Бьяднасон 8
Гильфи Сигурдссон (к) 10
Альфред Финнбогасон 11
84′ Рунар Маур Сигюрьенссон 16
Альберт Гвюдмундссон 17
68′ Арнор Траустасон 21
Рюрик Гисласон 19
12 Ивон-Ландри Мвого
3 Жак-Франсуа Мубандже
4 Нико Эльведи
6 Михаэль Ланг
22 Фабиан Шер 74′
10 Гранит Джака (к)
17 Денис Закария 49′
23 Джердан Шачири
14 Стивен Цубер 88′
15 Кристиан Фасснахт
9 Харис Сеферович 90′
16 Альбиан Айети
19 Марио Гавранович 69′
11 Эдмилсон Фернандес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 13
9 Удары в створ 5
6 Угловые 4
15 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андреас Экберг (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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