Определился второй неудачник Лиги наций

Встреча четвертого тура в Лиге А прошла на стадионе’Лаугардалсвеллур в Рейкьявике и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей отличились Харис Сеферович (52-я минута) и защитник Михаэль Ланг (67-я). У исландцев единственный гол забил форвард хозяев Альфред Финнбогасон (90-я).

Сборная Швейцарии набрала шесть очков и догнала Бельгию (6), у которой на игру меньше.