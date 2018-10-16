СМИ: Лев может быть уволен в случае поражения от Франции

Источник: Reuters

Футбол Лига наций А 2018/2019 16.10.2018, 21:45 Франция - Германия -

Для 58-летнего специалиста есть три варианта развития событий.

Победа или ничья в сегодняшней встрече оставят его у руля сборной, поражение поставит на грань увольнения, а крупный проигрыш приведет к отставке.