Сборная Казахстана разгромила Андорру в матче с удалением и одержала первую победу в Лиге наций
Сборная Казахстана по футболу разгромила Андорру в матче четвертого тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу разгромила Андорру в матче четвертого тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первой группы дивизиона D проходила сегодня, 16 октября, в Астане и завершилась со счетом 4:0.
Счет в матче был открыт на 21-й минуте, когда после передачи капитана Бауыржана Исламхана забил 18-летний нападающий Еркебулан Сейдахмет, который впервые отличился в официальных играх.
Увеличить преимущество хозяева смогли в концовке тайма — на 39-й минуте Сейдахмет выступил уже в роли ассистента и помог забить партнеру по атаке Бауыржану Турысбеку.
После перерыва счет стал разгромным. На 61-й минуте голкипер андоррцев Жозе Гомес отметился курьезным автоголом, занеся мяч в свои ворота после прострела Исламхана.
К трем пропущенным голам Андорра добавила еще и удаление. На 65-й минуте вторую желтую карточку за фол на полузащитнике Серикжане Мужикове получил хавбек Жорди Алаэс, который забивал Казахстану в сентябрьском матче.
В большинстве сборная Казахстана довела счет до неприличного. На 70-й минуте форвард Роман Муртазаев вышел на замену, а на 74-й забил четвертый гол своей команды.
В ночь с 16 на 17 октября в первой группе дивизиона D пройдет матч Латвия — Грузия. На данный момент грузины с девятью очками лидируют в таблице. Сборная Казахстана с пятью баллами поднялась на второе место, а Латвия с двумя очками опережает Андорру по дополнительным показателям.
Групповой раунд Лиги наций завершится в ноябре. 15 ноября сборная Казахстана дома примет Латвию, а спустя четыре дня сыграет в гостях с Грузией.
|Станимир Стойлов
|Хесус "Кольдо" Альварес
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|26
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Бойко (Украина)