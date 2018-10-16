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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана разгромила Андорру в матче с удалением и одержала первую победу в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу разгромила Андорру в матче четвертого тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Игра первой группы дивизиона D проходила сегодня, 16 октября, в Астане и завершилась со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте, когда после передачи капитана Бауыржана Исламхана забил 18-летний нападающий Еркебулан Сейдахмет, который впервые отличился в официальных играх.

Увеличить преимущество хозяева смогли в концовке тайма — на 39-й минуте Сейдахмет выступил уже в роли ассистента и помог забить партнеру по атаке Бауыржану Турысбеку.

После перерыва счет стал разгромным. На 61-й минуте голкипер андоррцев Жозе Гомес отметился курьезным автоголом, занеся мяч в свои ворота после прострела Исламхана.

К трем пропущенным голам Андорра добавила еще и удаление. На 65-й минуте вторую желтую карточку за фол на полузащитнике Серикжане Мужикове получил хавбек Жорди Алаэс, который забивал Казахстану в сентябрьском матче.

В большинстве сборная Казахстана довела счет до неприличного. На 70-й минуте форвард Роман Муртазаев вышел на замену, а на 74-й забил четвертый гол своей команды.

В ночь с 16 на 17 октября в первой группе дивизиона D пройдет матч Латвия — Грузия. На данный момент грузины с девятью очками лидируют в таблице. Сборная Казахстана с пятью баллами поднялась на второе место, а Латвия с двумя очками опережает Андорру по дополнительным показателям.

Групповой раунд Лиги наций завершится в ноябре. 15 ноября сборная Казахстана дома примет Латвию, а спустя четыре дня сыграет в гостях с Грузией.

Казахстан 4:0
Первый тайм: 2:0
Андорра
16.10.2018, 17:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Хесус "Кольдо" Альварес
Голы
21′ Еркебулан Сейдахмет  
39′ Бауыржан Турысбек  
61′ Хосе Антонио Гомес  
74′ Роман Муртазаев  
Составы
Ненад Ерич 1
Евгений Постников 4
Абзал Бейсебеков 21
Юрий Логвиненко 23
Серикжан Мужиков 7
Бауыржан I Исламхан (к) 9
Георгий Жуков 10
Бауыржан Турысбек 15
82′ Гафуржан Суюмбаев 16
Ян Вороговский 6
77′ Еркебулан Сейдахмет 17
Максим Федин 20
70′ Бактиер Зайнутдинов 19
Роман Муртазаев 14
1 Хосе Антонио Гомес
6 Ильдефонс Сола Лима (к)
15 Мойсес Сан Николас
17 Хоан Сервос
20 Макс Лловера
4 Марк Ребес 73′
9 Жорди Алаэс 63′ 64′
22 Виктор Сория Родригес
3 Марк Гонсалес Валес 79′
11 Серхио Марин Морено
18 Хесус Рубио 84′
21 Марк Реном Гарсиа
7 Марк Понс Пуйоль 89′
16 Марк Ферре
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 1
15 Фолы 26
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Бойко (Украина)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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