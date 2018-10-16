«Я цирк делать не буду»: Стойлов рассказал о первой победе Казахстана в Лиге наций и капитане сборной

Источник: Vesti.kz

— Я думаю, после первых трех игр не было результата, но игра была хорошая. Сегодня была и игра, и результат. Я думаю, в первых играх нам повезло с результатом. Но не думать, что у нас стало все хорошо, — сказал Стойлов после матча.

— Вы во время матча говорили с тренером соперников. О чем?

— Я сказал, что много лишних фолов. А в Андорре Мужикова за ничего дали две желтые карточки. Но я бы не хотел обсуждать судейство. Андорре тяжело забивать голы. Фарт, которого не было в первых играх, сегодня был с нами.

— Какой был план на игру?

— Я обычно план не меняю. Нужно контролировать мяч. На уровне сборной 4:0, это отличный результат.

— Объясните позицию Исламхана.

— Это придумали ещё в Андорре. Мне нужен был игрок, который может сильно сыграть индивидуально. Он отдал пас и забил гол. Я думал, как взломать оборону соперника.

— Почему заменили Зайнутдинова?

— Он получил травму, заметно хромал. При счете 3:0 нельзя рисковать здоровьем игрока.

— Сейдахмет вышел в основе.

— Он не имеет игровую практику. Я хочу выставлять сильнейший состав.

— Выбор капитана многим понравился. Но матч выиграли и теперь менять не будете?

— Капитан — Шомко. Я цирк делать не буду. Выборов не будет. Я решаю, кто капитан. Когда его нет, то повязка у Исламхана. Если не будет обоих, тогда выберу ещё кого-нибудь.

— Сегодня были забиты четыре красивых гола. Поменяли ли вы один из них на гол в Андорре?

— Я бы два-три взял бы в матче с Грузией.