«Я цирк делать не буду»: Стойлов рассказал о первой победе Казахстана в Лиге наций и капитане сборной
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов подвел итоги домашнего матча против Андорры в Лиге наций, передает корреспондента Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов подвел итоги домашнего матча против Андорры в Лиге наций, передает корреспондента Vesti.kz.
— Я думаю, после первых трех игр не было результата, но игра была хорошая. Сегодня была и игра, и результат. Я думаю, в первых играх нам повезло с результатом. Но не думать, что у нас стало все хорошо, — сказал Стойлов после матча.
— Вы во время матча говорили с тренером соперников. О чем?
— Я сказал, что много лишних фолов. А в Андорре Мужикова за ничего дали две желтые карточки. Но я бы не хотел обсуждать судейство. Андорре тяжело забивать голы. Фарт, которого не было в первых играх, сегодня был с нами.
— Какой был план на игру?
— Я обычно план не меняю. Нужно контролировать мяч. На уровне сборной 4:0, это отличный результат.
— Объясните позицию Исламхана.
— Это придумали ещё в Андорре. Мне нужен был игрок, который может сильно сыграть индивидуально. Он отдал пас и забил гол. Я думал, как взломать оборону соперника.
— Почему заменили Зайнутдинова?
— Он получил травму, заметно хромал. При счете 3:0 нельзя рисковать здоровьем игрока.
— Сейдахмет вышел в основе.
— Он не имеет игровую практику. Я хочу выставлять сильнейший состав.
— Выбор капитана многим понравился. Но матч выиграли и теперь менять не будете?
— Капитан — Шомко. Я цирк делать не буду. Выборов не будет. Я решаю, кто капитан. Когда его нет, то повязка у Исламхана. Если не будет обоих, тогда выберу ещё
— Сегодня были забиты четыре красивых гола. Поменяли ли вы один из них на гол в Андорре?
— Я бы
Напомним, что сборная Казахстана разгромила Андорру в матче четвертого тура Лиги наций, который состоялся в Астане, со счетом 4:0.
|Станимир Стойлов
|Хесус "Кольдо" Альварес
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|26
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Бойко (Украина)