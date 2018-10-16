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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Я цирк делать не буду»: Стойлов рассказал о первой победе Казахстана в Лиге наций и капитане сборной

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов подвел итоги домашнего матча против Андорры в Лиге наций, передает корреспондента Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

—  Я думаю, после первых трех игр не было результата, но игра была хорошая. Сегодня была и игра, и результат. Я думаю, в первых играх нам повезло с результатом. Но не думать, что у нас стало все хорошо, — сказал Стойлов после матча.

— Вы во время матча говорили с тренером соперников. О чем?

— Я сказал, что много лишних фолов. А в Андорре Мужикова за ничего дали две желтые карточки. Но я бы не хотел обсуждать судейство. Андорре тяжело забивать голы. Фарт, которого не было в первых играх, сегодня был с нами.

— Какой был план на игру?

— Я обычно план не меняю. Нужно контролировать мяч. На уровне сборной 4:0, это отличный результат.

— Объясните позицию Исламхана.

— Это придумали ещё в Андорре. Мне нужен был игрок, который может сильно сыграть индивидуально. Он отдал пас и забил гол. Я думал, как взломать оборону соперника.

— Почему заменили Зайнутдинова?

— Он получил травму, заметно хромал. При счете 3:0 нельзя рисковать здоровьем игрока.

— Сейдахмет вышел в основе.

— Он не имеет игровую практику. Я хочу выставлять сильнейший состав.

— Выбор капитана многим понравился. Но матч выиграли и теперь менять не будете?

— Капитан — Шомко. Я цирк делать не буду. Выборов не будет. Я решаю, кто капитан. Когда его нет, то повязка у Исламхана. Если не будет обоих, тогда выберу ещё кого-нибудь.

— Сегодня были забиты четыре красивых гола. Поменяли ли вы один из них на гол в Андорре?

— Я бы два-три взял бы в матче с Грузией.

Напомним, что сборная Казахстана разгромила Андорру в матче четвертого тура Лиги наций, который состоялся в Астане, со счетом 4:0.

Казахстан 4:0
Первый тайм: 2:0
Андорра
16.10.2018, 17:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Хесус "Кольдо" Альварес
Голы
21′ Еркебулан Сейдахмет  
39′ Бауыржан Турысбек  
61′ Хосе Антонио Гомес  
74′ Роман Муртазаев  
Составы
Ненад Ерич 1
Евгений Постников 4
Абзал Бейсебеков 21
Юрий Логвиненко 23
Серикжан Мужиков 7
Бауыржан I Исламхан (к) 9
Георгий Жуков 10
Бауыржан Турысбек 15
82′ Гафуржан Суюмбаев 16
Ян Вороговский 6
77′ Еркебулан Сейдахмет 17
Максим Федин 20
70′ Бактиер Зайнутдинов 19
Роман Муртазаев 14
1 Хосе Антонио Гомес
6 Ильдефонс Сола Лима (к)
15 Мойсес Сан Николас
17 Хоан Сервос
20 Макс Лловера
4 Марк Ребес 73′
9 Жорди Алаэс 63′ 64′
22 Виктор Сория Родригес
3 Марк Гонсалес Валес 79′
11 Серхио Марин Морено
18 Хесус Рубио 84′
21 Марк Реном Гарсиа
7 Марк Понс Пуйоль 89′
16 Марк Ферре
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 1
15 Фолы 26
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Бойко (Украина)
Обозначения
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