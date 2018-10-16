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16 октября, источник: Vesti.kz

Сборная Грузии досрочно выиграла группу Казахстана в Лиге наций

Сборная Грузии разгромила Латвию в гостевом матче четвертого тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Игра в Риге завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У грузин на восьмой минуте забил Джаба Канкава, на 29-й — Валериане Гвилия, а на 61-й — Георгий Чакветадзе. При этом на пятой минуте Валерий Казаишвили не забил пенальти.

Вместе с Канкавой полный матч за Грузию провел и хавбек «Тобола» Ника Квеквескири, а на 80-й минуте на замену вышел игравший в этом сезоне за «Ордабасы» полузащитник Джамбул Джигаури, который сейчас выступает за французский «Гренобль». У Латвии 70 минут отыграл нападающий «Акжайыка» Артур Карашаускас.

В другом матче четвертого тура этой группы сборная Казахстана дома разгромила Андорру — 4:0.

За два тура до финиша Грузия, набрав 12 очков, досрочно стала победителем группы. Вторым с пятью баллами идет Казахстан, а третью строчку с двумя очками занимает Латвия, опережающая Андорру по разнице мячей.

15 ноября в группе пройдут матчи Казахстан — Латвия и Андорра — Грузия, а спустя четыре дня в рамках последнего тура состоятся игры Грузия — Казахстан и Андорра — Латвия.

Таким образом, Грузия, которую возглавляет экс-тренер «Кайрата» Владимир Вайсс, следующую Лигу наций проведет в дивизионе C, а в марте 2020 года вместе с тремя другими победителями дивизиона D поборется за одну путевку на Евро-2020.

Латвия 0:3
Первый тайм: 0:2
Грузия
16.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Daugava
Главные тренеры
Миксу Паателайнен Владимир Вайсс
Голы
  Джаба Канкава 8′
  Валериане Гвилия 29′
  Георгий Чакветадзе 61′
Нереализованные пенальти
  В. Казаишвили 5′
Составы
Андрис Ванин (к) 1
Виталий Максименко 2
Каспарс Дубра 4
Виталий Ягодинский 19
Вадим Жулев 21
Андрей Цыганик  
Игорь Тарасов 16
Денис Ракелс 15
46′ Александр Фертов 18
Вячеслав Исаев 13
70′ Артур Карашаускс 11
Давис Икауниекс 9
46′ 70′ Владислав Гутковский 22
Валерий Шабала 10
1 Георгий Лория
2 Отар Какабадзе
3 Давид Хочолава
4 Гурам Кашия
21 Лаша Двали
6 Ника Квеквескири
8 Валерий Казаишвили
21 Валериане Гвилия
7 Джаба Канкава (к) 35′
15 Георгий Абурджания
17 Георгий Меребашвили 80′
23 Джамбул Джигаури
18 Георгий Чакветадзе 90′
19 Лука Зарандия
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Петр Арделеану (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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