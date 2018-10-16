Сборная Грузии досрочно выиграла группу Казахстана в Лиге наций

Источник: Vesti.kz

Игра в Риге завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У грузин на восьмой минуте забил Джаба Канкава, на 29-й — Валериане Гвилия, а на 61-й — Георгий Чакветадзе. При этом на пятой минуте Валерий Казаишвили не забил пенальти.

Вместе с Канкавой полный матч за Грузию провел и хавбек «Тобола» Ника Квеквескири, а на 80-й минуте на замену вышел игравший в этом сезоне за «Ордабасы» полузащитник Джамбул Джигаури, который сейчас выступает за французский «Гренобль». У Латвии 70 минут отыграл нападающий «Акжайыка» Артур Карашаускас.

В другом матче четвертого тура этой группы сборная Казахстана дома разгромила Андорру — 4:0.

За два тура до финиша Грузия, набрав 12 очков, досрочно стала победителем группы. Вторым с пятью баллами идет Казахстан, а третью строчку с двумя очками занимает Латвия, опережающая Андорру по разнице мячей.

15 ноября в группе пройдут матчи Казахстан — Латвия и Андорра — Грузия, а спустя четыре дня в рамках последнего тура состоятся игры Грузия — Казахстан и Андорра — Латвия.