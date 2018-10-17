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00:03 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной Франции обыграли команду Германии в матче Лиги наций

ТАСС, 16 октября. Сборная Франции по футболу дома обыграла команду Германии со счетом 2:1 в матче группового раунда Лиги наций. В составе хозяев мячи забил Антуан Гризманн (62-я и 80-я минуты), у гостей — Тони Кроос (14).

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Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что в случае поражения в матче с французами главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может быть отправлен в отставку. Сборные Германии и Франции — победители двух последних чемпионатов мира — выступают в группе 1 лиги А, где также находится команда Нидерландов. Французы удерживают лидерство с 7 очками. Второе место занимает команда Нидерландов (3), третье — сборная Германии (1).

Футбол
Лига наций D 2018/2019
16.10.2018, 21:45
Гибралтар
2Лихтенштейн1

В других матчах игрового дня в лиге B сборная Уэльса в гостях обыграла ирландцев (1:0), в лиге С норвежцы дома победили команду Болгарии (1:0), словенцы на своем поле сыграли вничью с киприотами (1:1). В лиге D сборная Армении обыграла на своем поле команду Македонии (4:0), сборная Казахстана — с аналогичным счетом команду Андорры, грузины в гостях одолели латвийцев (3:0).

Сборная Гибралтара одержала вторую победу в своей истории. Вслед за гостевой субботней победой над армянской сборной гибралтарцы обыграли дома команду Лихтенштейна со счетом 2:1.

Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Франция 2:1
Первый тайм: 0:1
Германия
16.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Stade de France
Главные тренеры
Дидье Дешам Йоахим Лев
Голы
62′ Антуан Гризманн  
80′ Антуан Гризманн  
  Тони Кроос 14′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Бенжамен Павар 2
Люка Эрнандез 21
Преснель Кимпембе 3
Рафаэль Варан 4
Блез Матюиди 14
Оливье Жиру 9
Поль Погба 6
86′ Кильян Мбаппе 10
Усман Дембеле 11
90′ Антуан Гризманн 7
Танги Ндомбеле 17
90′ Н`Голо Канте 13
Стивен Н`Зонзи 15
1 Мануэль Нойер (к)
14 Нико Шульц
5 Матс Хуммельс
15 Никлас Зюле
2 Тило Керер
8 Тони Кроос
18 Джошуа Киммих
9 Тимо Вернер
4 Маттиас Гинтер 83′ 29′
10 Юлиан Брандт
19 Лерой Сане 75′
7 Юлиан Дракслер
6 Серж Гнабри 88′
13 Томас Мюллер
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 3
5 Угловые 8
11 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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