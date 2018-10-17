Футболисты сборной Франции обыграли команду Германии в матче Лиги наций

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Ранее СМИ сообщали, что в случае поражения в матче с французами главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может быть отправлен в отставку. Сборные Германии и Франции — победители двух последних чемпионатов мира — выступают в группе 1 лиги А, где также находится команда Нидерландов. Французы удерживают лидерство с 7 очками. Второе место занимает команда Нидерландов (3), третье — сборная Германии (1).

Футбол Лига наций D 2018/2019 16.10.2018, 21:45 Гибралтар 2 Лихтенштейн 1

В других матчах игрового дня в лиге B сборная Уэльса в гостях обыграла ирландцев (1:0), в лиге С норвежцы дома победили команду Болгарии (1:0), словенцы на своем поле сыграли вничью с киприотами (1:1). В лиге D сборная Армении обыграла на своем поле команду Македонии (4:0), сборная Казахстана — с аналогичным счетом команду Андорры, грузины в гостях одолели латвийцев (3:0).

Сборная Гибралтара одержала вторую победу в своей истории. Вслед за гостевой субботней победой над армянской сборной гибралтарцы обыграли дома команду Лихтенштейна со счетом 2:1.