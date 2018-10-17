Сборная Украины по футболу победила чехов и пробилась в высший дивизион Лиги наций

Источник: AFP 2018

Сборная Украины набрала 9 очков после трех матчей и досрочно обеспечила себе первое место в группе 1 лиги B, что позволяет в следующем розыгрыше выступить в лиге А. Также украинцы смогут побороться за путевку в финальный раунд чемпионата Европы — 2020, если не завоюют ее в отборочном турнире первенства.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выйдут полуфинал и поборются за главный трофей турнира. Победители групп остальных лиг будут повышены в классе, команды, занявшие последние места, — понижены.