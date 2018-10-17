Текущие события
Футбол. Сборные
02:30
США
Перу
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Коста-Рика
Футбол. Лига наций
16.10
Франция2
Германия1
Футбол. Лига наций
16.10
Украина1
Чехия0
Футбол. Лига наций
16.10
Ирландия0
Уэльс1
Футбол. Лига наций
16.10
Норвегия1
Болгария0
Футбол. Лига наций
16.10
Словения1
Кипр1
Футбол. Лига наций
16.10
Латвия0
Грузия3
Футбол. Лига наций
16.10
Гибралтар2
Лихтенштейн1
Футбол. Сборные
16.10
Дания2
Австрия0
Футбол. Сборные
16.10
Бельгия1
Нидерланды1
Футбол. Сборные
16.10
Швеция1
Словакия1
Футбол. Сборные
16.10
Бразилия1
Аргентина0
Футбол. Сборные
04:45
Мексика
Чили
Футбол. Лига наций
16.10
Армения4
Македония0
Футбол. Сборные
16.10
Иран2
Боливия1
Футбол. Сборные
16.10
Оман0
Эквадор0
Футбол. Сборные
16.10
ОАЭ0
Венесуэла2
Футбол. Лига наций
16.10
Казахстан4
Андорра0
Футбол. Сборные
16.10
Узбекистан2
Катар0
Футбол. Сборные
16.10
Китай2
Сирия0
Футбол. Сборные
16.10
Индонезия1
Гонконг1
Футбол. Сборные
16.10
Южная Корея2
Панама2
Футбол. Сборные
16.10
Япония4
Уругвай3
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
8Емельяненко побил американца
00:18 (мск), источник: ТАСС

Сборная Украины по футболу победила чехов и пробилась в высший дивизион Лиги наций

ТАСС, 16 октября. Сборная Украины по футболу на своем поле победила команду Чехии со счетом 1:0 в матче группового раунда Лиги наций. Мяч забил Руслан Малиновский (43).

Наверх
Источник: AFP 2018

Сборная Украины набрала 9 очков после трех матчей и досрочно обеспечила себе первое место в группе 1 лиги B, что позволяет в следующем розыгрыше выступить в лиге А. Также украинцы смогут побороться за путевку в финальный раунд чемпионата Европы — 2020, если не завоюют ее в отборочном турнире первенства.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выйдут полуфинал и поборются за главный трофей турнира. Победители групп остальных лиг будут повышены в классе, команды, занявшие последние места, — понижены.

Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Украина 1:0
Первый тайм: 1:0
Чехия
16.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 ОСК Металлист
Главные тренеры
Андрей Шевченко Ярослав Шилгавы
Голы
43′ Руслан Малиновский  
Составы
Андрей Пятов (к) 12
Никита Бурда 5
39′ Ярослав Ракицкий 20
Николай Матвиенко 22
Тарас Степаненко 6
Андрей Ярмоленко 7
Ромеру Бонфим Марлос 11
Александр Караваев 21
Роман Яремчук 18
86′ Руслан Малиновский 8
Александр Зинченко 17
70′ Евгений Коноплянка 10
Виктор Цыганков 15
23 Иржи Павленка
3 Ондржей Челустка 19′
4 Теодор Гебреселассие
5 Якуб Брабец
22 Филип Новак
7 Антонин Барак
9 Боржек Дочкал (к)
21 Давид Павелка 90′
14 Якуб Янкто 80′
18 Йозеф Шурал
19 Патрик Шик 72′
11 Михаэль Крменчик
20 Матей Выдра 67′
8 Яромир Змргал
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
3 Угловые 7
11 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб победил, но это пиррова победа
Удар россиянина был настолько точный, что американец рухнул на канвас
Кто и зачем защищает Александра Кокорина и Павла Мамаева
Гол на 93-й минуте принес Бразилии победу над сборной Аргентины
Стала известна дата боя Емельяненко в финале Гран-при Bellator
Футболисты молодежной сборной России не смогли пробиться на Евро
Сборная Франции обыграла команду Германии в матче Лиги наций
СМИ сомневаются, что Нурмагомедов выйдет против Мейвезера
«Спартак» не имеет претензий к комментатору матча против СКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь