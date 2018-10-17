Способна ли футбольная сборная Беларуси играть смелее?

Снова полную чашу сухого молдавского испили до дна, не захмелев. Теперь в Лиге наций нам осталась одна забава — пальцы в рот да веселый свист. Впереди два матча — оба в гостях: с Люксембургом и Сан-Марино.



Шанс занять первое место в группе и вырваться из липких объятий аутсайдерского болота, которое засосало нас плотно и держит в своей тягучей тине, никак не желая отпускать, еще остается. Для этого необходимо побеждать в обоих встречах. Более того, даже в случае ничьей с Люксембургом останется еще робкая надежда, что в заключительном туре их на своем поле прихлопнет Молдова, и тогда мы на культяпках, по-пластунски, но все же вползем в плей-офф (если в свою очередь повалим Сан-Марино, конечно). Впрочем, это уже из области иллюзорных фантазий и картинка такая, согласитесь, выглядит довольно несимпатично.



После сухой ничьей с Молдовой темная ночь свистела в голове мыслями. Одна за другой они пулями вонзались прямо в темечко. Думалось о многом. Думалось о разном. А когда, наконец, удалось сомкнуть глаза, снился не рокот космодрома. И не ледяная синева. А снилась трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Удар Игоря Стасевича, после которого зазвенела штанга и застонал стадион. Растерянное лицо невезучего Николая Сигневича, не сумевшего ловко подкараулить отскок и стать героем встречи. А также расстроенный Игорь Криушенко, главный тренер команды, который, кажется, опять не угадал с составом, сделав ставку то ли на победу малой кровью, то ли на излишне осторожную тактику: главное не пропустить в свои ворота, а уж в противоположные как-нибудь затолкаем. В итоге могли как пропустить, так и затолкать. За журавлем не угнались, а синицу не удержали.



Кажется, это Вольтер сказал: Все жанры хороши, кроме скучного, но скука — это не жанр. Прав был старик на сто процентов: скука — это футбол сборной Беларуси в последних матчах. И в том числе, конечно, последняя игра с Молдовой. Особенно первый тайм. Да и половина второго, когда вообще было непонятно, во что и как собирается играть наша команда. А главное, как забивать голы в ворота соперников? И это в поединке с командой, которая не выигрывала в гостевых официальных поединках два года. И когда нам победа необходима как воздух!



Не было в мировом футболе команды более дикой, необузданной и прекрасной, чем сборная Бразилии на чемпионате 1958 года, когда их атакующая схема 4 — 2 — 4 буквально всех свела с ума. Такой же тактики придерживалось и минское Динамо в 1963-м, когда завоевало бронзу чемпионата СССР. Пас назад считался у игроков того поколения преступлением и расценивался как ЧП. А сегодня наша сборная играет по принципу пас вперед и пять назад. Сравнивать ту эпоху и нынешнюю, как и проводить персональные параллели, конечно, дело неблагодарное. Но почему бы не попробовать и сегодня сыграть в смелый футбол? Ведь именно она, смелость, города берет. И кто рискует, тот пьет шампанское, об этом тоже нельзя забывать. А нам пока достается только молдавское сухое…



Место в воротах доверим Денису Щербицкому, потому что он сейчас в стране вратарь номер один, и с этим спорить бесполезно. Его маринование в молодежной сборной — дурацкая особенность белорусского футбола, которую давно пора вырывать с корнем. Если парень сильнее, то именно он должен играть в главной команде страны, несмотря на все мнимые перспективы молодежки, которые в итоге ни к чему не привели. И дело не в том, что наша сборная и без того пока не пропустила в Лиге наций ни одного мяча, дело в принципе — ставка должна делаться на лучших. Александр Мартынович и Сергей Политевич — два центральных защитника очень хорошего уровня. Чем не Устаторре с Зарембо? С краями дела похуже, злых, быстрых и дерзких, как Ремин с Савостиковым, днем с огнем не сыщешь, но они есть! Максим Володько и Денис Поляков — вполне подходящие кандидатуры. Крылатые края полузащиты (а-ля Адамов и Погальников) — Игорь Стасевич и Павел Нехайчик. Центр полузащиты — техничные выдумщики Станислав Драгун и Антон Путило, а двойной центр нападения (не Малофеев с Мустыгиным, конечно, но все же) — Павел Савицкий и Николай Сигневич.



Как вам такая команда? Впрочем, это мечты — чего только не привидится, если перед сном насмотреться кошмаров. Романтизм в нашем футболе давно умер, уступив место сухому прагматизму, от которого часто хочется выть и лезть на стену. Особенно если его проповедуют команды невысокого класса, исполнительское мастерство которых оставляет желать много лучшего. Вот это — действительно скука: какофония и сумбур. Сборная Молдовы всегда была для нас непростым соперником, но это оправдание, признаться, сильно попахивает нафталином, потому что подобное клише сегодня можно приклеить абсолютно любой команде, выходящей на поле против наших футболистов. И дело тут не в них. Дело в нас. Это важно понять. И принять. Как факт и данность. Как печку, от которой нужно плясать. Сборная Беларуси может и обязана играть сильнее. Ее потенциал гораздо выше, чем бестолковый дыр-дыр. Она способна действовать веселее. Размашисто и искренне. Если ей прививать именно такой стиль. Не угрюмый, а жизнерадостный. В который, например, сейчас пытается играть БАТЭ. Тоже не всегда получается, но от футбола борисовчан, по крайней мере, не сводит скулы, не начинают болеть зубы. Да, команда Алексея Баги проигрывает, получает иногда и в хвост, и в гриву, но она старается. Стремится. Она растет.



Растет ли сборная Беларуси? Или мы снова уперлись в потолок? Окончательный ответ на этот вопрос дадут ближайшие матчи: 16 ноября в Люксембурге и 18-го в Сан-Марино.