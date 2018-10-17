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13:59 (мск), источник: Sports.kz

Сейдахмет признан лучшим игроком матча Казахстан — Андорра

Известный аналитический портал Whoscored подвел итог матча группового этапа Лиги наций УЕФА Казахстан — Андорра (4:0), сообщает корреспондент KazFootball.kz.

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По версии сайта лучше отыграли подопечные Станимира Стоилова — оценка 7.38, а андоррцы получили оценку — 5.74.

Лучшим игроком матча стал нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, записавший на свой счет гол+пас, которому была выставлена оценка 8.5. В ТОП-3 игроков нашей сборной вошли Гафуржан Суюмбаев, Юрий Логвиненко и Бауыржан Исламхан, а у гостей — Чус Рубио, Марк Валес и Марк Пуйоль.

Казахстан 4:0
Первый тайм: 2:0
Андорра
16.10.2018, 17:00 Групповой этап: Группа 1 Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Альварес Кольдо
Голы
21′ Еркебулан Сейдахмет  
39′ Бауыржан Турысбек  
61′ Хосе Антонио Гомес  
74′ Роман Муртазаев  
Составы
Ненад Ерич 1
Евгений Постников 4
Абзал Бейсебеков 21
Юрий Логвиненко 23
Серикжан Мужиков 7
Бауыржан I Исламхан (к) 9
Георгий Жуков 10
90+1′ Бауыржан Турысбек 15
82′ Гафуржан Суюмбаев 16
Ян Вороговский 6
77′ Еркебулан Сейдахмет 17
Максим Федин 20
70′ Бактиер Зайнутдинов 19
Роман Муртазаев 14
1 Хосе Антонио Гомес
6 Ильдефонс Сола Лима (к)
15 Мойсес Сан Николас
17 Хоан Сервос
20 Макс Лловера
4 Марк Ребес 73′
9 Жорди Алаэс 63′ 64′
22 Виктор Сория Родригес
3 Марк Гонсалес Валес 79′
11 Серхио Марин Морено
18 Хесус Рубио 84′
21 Марк Реном Гарсиа
7 Марк Понс Пуйоль 89′
16 Марк Ферре
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 1
15 Фолы 26
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Бойко (Украина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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