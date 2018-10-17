Сейдахмет признан лучшим игроком матча Казахстан — Андорра

По версии сайта лучше отыграли подопечные Станимира Стоилова — оценка 7.38, а андоррцы получили оценку — 5.74.

Лучшим игроком матча стал нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, записавший на свой счет гол+пас, которому была выставлена оценка 8.5. В ТОП-3 игроков нашей сборной вошли Гафуржан Суюмбаев, Юрий Логвиненко и Бауыржан Исламхан, а у гостей — Чус Рубио, Марк Валес и Марк Пуйоль.