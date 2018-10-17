Сейдахмет признан лучшим игроком матча Казахстан — Андорра
Известный аналитический портал Whoscored подвел итог матча группового этапа Лиги наций УЕФА Казахстан — Андорра (4:0), сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Известный аналитический портал Whoscored подвел итог матча группового этапа Лиги наций УЕФА Казахстан — Андорра (4:0), сообщает корреспондент KazFootball.kz.
По версии сайта лучше отыграли подопечные Станимира Стоилова — оценка 7.38, а андоррцы получили оценку — 5.74.
Лучшим игроком матча стал нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, записавший на свой счет гол+пас, которому была выставлена оценка 8.5. В ТОП-3 игроков нашей сборной вошли Гафуржан Суюмбаев, Юрий Логвиненко и Бауыржан Исламхан, а у гостей — Чус Рубио, Марк Валес и Марк Пуйоль.
|Станимир Стойлов
|Альварес Кольдо
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|26
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Бойко (Украина)