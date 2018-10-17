Сборная Германии впервые в истории проиграла шесть матчей за год
Сборная Германии на выезде проиграла команде Франции со счётом 1:2 в рамках Лиги наций, доведя свою безвыигрышную серию в официальных матчах до четырех игр.
Сборная Германии на выезде проиграла команде Франции со счётом 1:2 в рамках Лиги наций, доведя свою безвыигрышную серию в официальных матчах до четырех игр.
Как сообщает Bild, немцы впервые в истории проиграли в шести матчах за календарный год.
Последний официальный матч немецкая команда выиграла летом на чемпионате мира-2018, когда была обыграна сборная Швеции (2:1).
Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может покинуть свой пост в национальной команде в случае поражения Германии в матче со сборной Франции. Лёв занимает пост главного тренера сборной Германии с 2006 года. Под руководством немецкого наставника национальная команда Германии стала чемпионом мира в 2014 году.
|Дидье Дешам
|Йоахим Лев
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)