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11:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Германии впервые в истории проиграла шесть матчей за год

Сборная Германии на выезде проиграла команде Франции со счётом 1:2 в рамках Лиги наций, доведя свою безвыигрышную серию в официальных матчах до четырех игр.

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Источник: AFP 2018

Как сообщает Bild, немцы впервые в истории проиграли в шести матчах за календарный год.
Последний официальный матч немецкая команда выиграла летом на чемпионате мира-2018, когда была обыграна сборная Швеции (2:1).

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может покинуть свой пост в национальной команде в случае поражения Германии в матче со сборной Франции. Лёв занимает пост главного тренера сборной Германии с 2006 года. Под руководством немецкого наставника национальная команда Германии стала чемпионом мира в 2014 году.

Франция 2:1
Первый тайм: 0:1
Германия
16.10.2018, 21:45 Зрители: 75000 Групповой этап: Группа 1 Stade de France
Главные тренеры
Дидье Дешам Йоахим Лев
Голы
62′ Антуан Гризманн  
80′ Антуан Гризманн  
  Тони Кроос 14′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Бенжамен Павар 2
Люка Эрнандез 21
Преснель Кимпембе 3
Рафаэль Варан 4
Блез Матюиди 14
Оливье Жиру 9
Поль Погба 6
86′ Кильян Мбаппе 10
Усман Дембеле 11
90′ Антуан Гризманн 7
Танги Ндомбеле 17
90′ Н`Голо Канте 13
Стивен Н`Зонзи 15
1 Мануэль Нойер (к)
14 Нико Шульц
5 Матс Хуммельс
15 Никлас Зюле
2 Тило Керер
8 Тони Кроос
18 Джошуа Киммих
9 Тимо Вернер
4 Маттиас Гинтер 83′ 29′
10 Юлиан Брандт
19 Лерой Сане 75′
7 Юлиан Дракслер
6 Серж Гнабри 88′
13 Томас Мюллер
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 3
5 Угловые 8
11 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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