Сборная Германии впервые в истории проиграла шесть матчей за год

Как сообщает Bild, немцы впервые в истории проиграли в шести матчах за календарный год. Последний официальный матч немецкая команда выиграла летом на чемпионате мира-2018, когда была обыграна сборная Швеции (2:1).

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может покинуть свой пост в национальной команде в случае поражения Германии в матче со сборной Франции. Лёв занимает пост главного тренера сборной Германии с 2006 года. Под руководством немецкого наставника национальная команда Германии стала чемпионом мира в 2014 году.