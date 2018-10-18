Дети понедельника
В борьбе за победу в группе Лиги наций инициатива вновь отошла к Люксембургу.
В борьбе за победу в группе Лиги наций инициатива вновь отошла к Люксембургу.
Футбольная сборная страны в понедельник опять оплошала. Нулевой результат, и еще пуще — нулевая игра с
Проще всего сказать, что главный тренер белорусов Игорь Криушенко оказался птицей низкого полета. Его выбор состава на едва ли не ключевой матч отборочного турнира оказался столь странным, что никто и предположить не мог. Замены Антона Путило и Станислава Драгуна на Сергея Кисляка и Юрия Кендыша, проведенные после победной встречи с конкурентами из Люксембурга, диктовались чем угодно, но только не желанием выиграть здесь и сейчас. После блеклой и неоднозначной игры белорусов в Кишиневе Криушенко решил прежде всего позаботиться об обороне, а потом, наверное, долго жалел о проведенной ротации на ключевых позициях в центре поля, рассказывая прессе, что дали немножко отдохнуть Драгуну и Путило, которые в прошлой игре сделали большой объем работы: и созидали, и оборонялись.
Созидать против молдаван было некому. Матч в актив себе может записать разве что Игорь Стасевич. Но и он раскочегарился только ближе к финальному свистку, а квинтэссенцией его усилий стал выстрел в крестовину в компенсированное время. К слову, тогда на поле уже появились и Драгун, и Путило, и Николай Сигневич, который заменил еще одного футболиста, не попавшего в игру, — Антона Сароку. А вот, например, Павел Нехайчик так и остался на скамейке: Игорь Криушенко спалил все джокеры раньше времени и был вынужден оставить в глухом запасе человека, который в этом году в брестском Динамо по меньшей мере дважды забивал наиважнейшие мячи в самых концовках.
Накормленным и перекормленным успехами БАТЭ в Лиге чемпионов и Лиге Европы нам непросто принять за данность факт, что в области развития футбола вчерашние карлики уже начинают нас обгонять. И руководители команды Люксембурга после недавнего матча в Минске совершенно не случайно во всеуслышание говорили об упущенных возможностях и о том, что хозяева не заслужили победу. Бравадой это можно было назвать только с пресловутых имперских позиций, не видя игры и не замечая ничего вокруг.
А сейчас в дивизионе D Лиги наций среди лидеров почти не встретишь команды из бывшего СССР. В своих группах на первых местах Люксембург, Косово, Македония, и только Грузия пока выбивается из общей безрадостной постсоветской картины. Армения вот только что подарила первую победу в официальном матче скромному Гибралтару, за который играют и почтальоны, и полицейские. Футбольная сборная Азербайджана, которая так же, как и наша команда, вынашивала наполеоновские планы и наверняка не жалела средств для их реализации, пока ниже косоваров. Казахстан и Молдова еще ниже, еще дальше — и все это, вместе взятое, не говорит, а кричит, что остров футбольного невезения намного превышает территорию Беларуси. И это не только у нас ребятня и взрослые пропадают зря и рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
13.634.
14.122.
10.870.
Верим в команду, — кричат иногда болельщики, но их хочется опровергнуть. Вверху приведены цифры посещаемости матчей сборной в новом турнире УЕФА на обновленном стадионе Динамо. На
Грустно от этого
Может, потому и футболисты почти весь матч против молдаван делали вид, что хотят победить, что болельщики команды (и что не менее важно, окружающие ее менеджеры) делают вид, что в это верят.
Антон СЕРЕБРОВ