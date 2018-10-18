Дети понедельника

Источник: AFP 2018

Футбольная сборная страны в понедельник опять оплошала. Нулевой результат, и еще пуще — нулевая игра с битой-перебитой командой Молдовы огорчили страшно. Теперь в борьбе за победу в группе Лиги наций инициатива вновь отошла к Люксембургу, а нам осталось лишь загибать пальцы, подсчитывая упущенные шансы.

Почему не получилось забить гол молдаванам?

Проще всего сказать, что главный тренер белорусов Игорь Криушенко оказался птицей низкого полета. Его выбор состава на едва ли не ключевой матч отборочного турнира оказался столь странным, что никто и предположить не мог. Замены Антона Путило и Станислава Драгуна на Сергея Кисляка и Юрия Кендыша, проведенные после победной встречи с конкурентами из Люксембурга, диктовались чем угодно, но только не желанием выиграть здесь и сейчас. После блеклой и неоднозначной игры белорусов в Кишиневе Криушенко решил прежде всего позаботиться об обороне, а потом, наверное, долго жалел о проведенной ротации на ключевых позициях в центре поля, рассказывая прессе, что дали немножко отдохнуть Драгуну и Путило, которые в прошлой игре сделали большой объем работы: и созидали, и оборонялись.

Созидать против молдаван было некому. Матч в актив себе может записать разве что Игорь Стасевич. Но и он раскочегарился только ближе к финальному свистку, а квинтэссенцией его усилий стал выстрел в крестовину в компенсированное время. К слову, тогда на поле уже появились и Драгун, и Путило, и Николай Сигневич, который заменил еще одного футболиста, не попавшего в игру, — Антона Сароку. А вот, например, Павел Нехайчик так и остался на скамейке: Игорь Криушенко спалил все джокеры раньше времени и был вынужден оставить в глухом запасе человека, который в этом году в брестском Динамо по меньшей мере дважды забивал наиважнейшие мячи в самых концовках.

Почему все не так, почему как всегда?

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Накормленным и перекормленным успехами БАТЭ в Лиге чемпионов и Лиге Европы нам непросто принять за данность факт, что в области развития футбола вчерашние карлики уже начинают нас обгонять. И руководители команды Люксембурга после недавнего матча в Минске совершенно не случайно во всеуслышание говорили об упущенных возможностях и о том, что хозяева не заслужили победу. Бравадой это можно было назвать только с пресловутых имперских позиций, не видя игры и не замечая ничего вокруг.

А сейчас в дивизионе D Лиги наций среди лидеров почти не встретишь команды из бывшего СССР. В своих группах на первых местах Люксембург, Косово, Македония, и только Грузия пока выбивается из общей безрадостной постсоветской картины. Армения вот только что подарила первую победу в официальном матче скромному Гибралтару, за который играют и почтальоны, и полицейские. Футбольная сборная Азербайджана, которая так же, как и наша команда, вынашивала наполеоновские планы и наверняка не жалела средств для их реализации, пока ниже косоваров. Казахстан и Молдова еще ниже, еще дальше — и все это, вместе взятое, не говорит, а кричит, что остров футбольного невезения намного превышает территорию Беларуси. И это не только у нас ребятня и взрослые пропадают зря и рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.

Почему не верят в команду?