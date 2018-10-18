Лига наций в порядке. Это лучшая инициатива УЕФА за последние годы
Международный футбол вне рамок больших турниров снова можно смотреть.
Международный футбол вне рамок больших турниров снова можно смотреть.
Безусловно, формат Лиги наций, набросанный на коленке и свёрстанный под тысячу вопросов, ещё должен совершенствоваться. Серьёзный турнир должен быть в первую очередь понятным — это, кстати, в своё время сгубило и Кубок УЕФА, который под конец своего существования имел очень странный формат, и его престижность рухнула. С Лигой наций такая проблема ещё есть — в правилах и условиях разобраться очень сложно. Но есть и другое. Теперь матчи больших сборных, которые раньше играли между собой товарищеские игры, стало интересно смотреть. Есть три индикатора, о которых нужно говорить.
Утверждение это абсолютно физическое.
Конечно, связано это в первую очередь с тем, что теперь нет неадекватного количества замен, которое сопровождает любой товарищеский матч и превращает их вторые таймы в кашу. Этого уже достаточно, чтобы воспринимать матч более цельным, но есть и другое. Ввод мяча в игру после аутов, угловых или штрафных осуществляется быстрее — если раньше позволить себе вальяжничать могла даже команда, уступающая в счёте, то теперь над ней всё же стоит результат, соревновательный момент. Естественно, это сделало матчи зрелищнее и смотрибельнее.
Стерильного владения стало меньше даже в матчах, где есть команда с доминирующим стилем. Это почти не отразилось на точности передач (опять сравниваем матчи лиг А и B с товарищескими матчами этих сборных за последние два года) — она сократилась на 1,5%, что не должно считаться серьёзным изменением. Но важно отметить, что почти на 40% увеличилось количество обостряющих передач, а в некоторых случаях прямое сопоставление матчей одних и тех же сборных отметило трёхкратную разницу в пользу Лиги наций. Так, к примеру, произошло с матчами Германии и Франции, которые в своём первом матче (0:0) показали гораздо более острый матч, чем в их последнем очном товарняке (2:2).
Изменяется и паттерн обостряющих передач с точки зрения их места. В Лиге наций на 31% сократилось количество обостряющих передач со своей половины поля и на 22% выросла доля таких пасов с последней трети. Это говорит о том, что команды в целом перестали сводить игру к примитиву, который присущ товарищеским матчам (в этом плане их правильнее называть тренировочными). Лига наций — не тренировочные матчи, это футбол в соревновательном формате.
Сразу в двух сборных лиги А неубедительное выступление в турнире поставило под вопрос перспективы главных тренеров — речь про Германию и Исландию. И если под Йоахимом Лёвом земля дрожит с июня (а по факту — даже с весны), то исландский пример стерильно показывает важность Лиги наций. Эрик Хамрен пришёл в сборную после чемпионата мира в России и отметился зубодробительными 0:6 от Швейцарии, а затем и вылетел из лиги А, и теперь его позиции в команде очень несильны. Пример этот показателен ещё и потому что между матчами Лиги наций Исландия сыграла бодрую ничью с чемпионами мира на их поле. 2:2 и пропущенные мячи только после автогола и пенальти должны были дать Хамрену передышку, но не дали.
А теперь заходит, потому что к турниру относятся серьёзно. Лига наций со своего пилотного захода сразу сделала футбол европейских сборных интереснее. Осталось лишь докрутить слишком сложный формат.
Антон Михашенок