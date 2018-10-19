Семь игроков сборной Словакии оштрафованы за визит в ночной клуб после матча с Чехией
Семь игроков сборной Словакии оштрафованы, сообщает официальный сайт словацкого футбольного союза.
Семь игроков сборной Словакии оштрафованы, сообщает официальный сайт словацкого футбольного союза.
Футболисты наказаны за то, что после поражения в матче Лиги наций против сборной Чехии (1:2) они зашли в ночной клуб.
Наказаны были вратари Мартин Дубравка и Михал Шулла, защитники Милан Шкриньяр, Любомир Шатка и Норберт Дьембер, полузащитники Владимир Вайсс и Станислав Лоботка. Провинившиеся футболисты принесли свои извинения. При этом Шулла заявил, что не вся информация в СМИ об этом случае соответствует действительности.
Если в дальнейшем указанные игроки будут вызываться в национальную команду, они будут лишены премиальных.
|Ян Козак
|Ярослав Шилгавы
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)