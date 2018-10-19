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18:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семь игроков сборной Словакии оштрафованы за визит в ночной клуб после матча с Чехией

Семь игроков сборной Словакии оштрафованы, сообщает официальный сайт словацкого футбольного союза.

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Футболисты наказаны за то, что после поражения в матче Лиги наций против сборной Чехии (1:2) они зашли в ночной клуб.

Наказаны были вратари Мартин Дубравка и Михал Шулла, защитники Милан Шкриньяр, Любомир Шатка и Норберт Дьембер, полузащитники Владимир Вайсс и Станислав Лоботка. Провинившиеся футболисты принесли свои извинения. При этом Шулла заявил, что не вся информация в СМИ об этом случае соответствует действительности.

Если в дальнейшем указанные игроки будут вызываться в национальную команду, они будут лишены премиальных.

Словакия 1:2
Первый тайм: 0:0
Чехия
13.10.2018, 16:00 Зрители: 17251 Групповой этап: Группа 1 Anton Malatinsky Stadion (City Arena)
Главные тренеры
Ян Козак Ярослав Шилгавы
Голы
62′ Марек Хамшик  
  Михаэль Крменчик 52′
  Патрик Шик 76′
Составы
Мартин Дубравка 1
29′ Мартин Шкртел (к) 3
83′ Милан Шкриньяр 14
Ондрей Дуда 8
Марек Хамшик 17
Роберт Мак 20
Станислав Лоботка 22
Адам Немец 11
45′ Петер Пекарик 2
Эрик Сабо 18
27′ 80′ Томаш Губочан 15
Давид Ганцко 16
54′ Юрай Куцка 19
Владимир Вайсс 7
1 Томаш Вацлик
3 Ондржей Челустка
4 Теодор Гебреселассие 75′
5 Якуб Брабец
8 Яромир Змргал
9 Боржек Дочкал (к) 22′
15 Томаш Соучек 38′
21 Давид Павелка
2 Павел Кадержабек 63′
22 Филип Новак
11 Михаэль Крменчик 73′
19 Патрик Шик
20 Матей Выдра 89′
14 Якуб Янкто
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 2
7 Угловые 5
12 Фолы 18
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Чехия
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