Сборная Румынии проведет домашний матч без зрителей из-за расистского поведения фанатов

Сборные Румынии и Сербии 14 октября сыграли вничью со счетом 0:0 в матче Лиги наций. Встреча группы 4 дивизиона С прошла на Национальном стадионе Бухареста.

КЭДК УЕФА обвинил Федерацию футбола Румынии в использовании болельщиками пиротехники на трибунах, вторжении на поле, а также в расистском поведении фанатов (баннеры и кричалки).

Помимо закрытия трибун на следующий домашний матч под эгидой УЕФА, организация оштрафовала Федерацию футбола Румынии на €50 тыс. за расистское поведение болельщиков и на €23 тыс. за остальные нарушения дисциплинарного регламента.