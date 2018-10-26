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12:37 (мск), источник: ТАСС

Сборная Румынии проведет домашний матч без зрителей из-за расистского поведения фанатов

ТАСС, 26 октября. Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сборную Румынии закрытием трибун на следующем домашнем матче из-за расистского поведения болельщиков на игре с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Сборные Румынии и Сербии 14 октября сыграли вничью со счетом 0:0 в матче Лиги наций. Встреча группы 4 дивизиона С прошла на Национальном стадионе Бухареста.

КЭДК УЕФА обвинил Федерацию футбола Румынии в использовании болельщиками пиротехники на трибунах, вторжении на поле, а также в расистском поведении фанатов (баннеры и кричалки).

Помимо закрытия трибун на следующий домашний матч под эгидой УЕФА, организация оштрафовала Федерацию футбола Румынии на €50 тыс. за расистское поведение болельщиков и на €23 тыс. за остальные нарушения дисциплинарного регламента.

Следующий домашний матч сборная Румынии проведет 17 ноября против команды Литвы. Встреча Лиги наций пройдет на стадионе «Илие Оанэ» в Плоешти. Румынские футболисты после четырех туров занимают третье место в группе С, набрав шесть очков. Лидируют в группе сербы (8 очков), далее идут черногорцы (7 очков).

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