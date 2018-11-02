Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи с Испанией и Англией
Сборная Хорватии назвала список футболистов, вызванных на матчи Лиги наций против команд Испании (15 ноября) и Англии (18 ноября).
Сборная Хорватии назвала список футболистов, вызванных на матчи Лиги наций против команд Испании (15 ноября) и Англии (18 ноября).
В списке оказался полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Вратари: Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Карло Летица («Брюгге»).
Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Интер»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Дуже
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Матео Ковачич («Челси»), Милан Бадель («Лацио»), Марсело Брозович («Интер»), Марко Рог («Наполи»), Марио Пашалич («Аталанта»), Филип Брадарич («Кальяри»), Никола Влашич (ЦСКА).
Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андре Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Йосип Брекало («Вольфсбург»).