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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи с Испанией и Англией

Сборная Хорватии назвала список футболистов, вызванных на матчи Лиги наций против команд Испании (15 ноября) и Англии (18 ноября).

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Источник: РИА "Новости"

В списке оказался полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
15.11.2018, 22:45
Хорватия
-Испания-

Вратари: Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Карло Летица («Брюгге»).
Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Интер»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Дуже Чалета-Цар («Марсель»), Антонио Милич («Андерлехт»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Матео Ковачич («Челси»), Милан Бадель («Лацио»), Марсело Брозович («Интер»), Марко Рог («Наполи»), Марио Пашалич («Аталанта»), Филип Брадарич («Кальяри»), Никола Влашич (ЦСКА).

Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андре Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Йосип Брекало («Вольфсбург»).

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