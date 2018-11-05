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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов назвал список игроков сборной России на матчи с Германией и Швецией

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

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Всего в списке значится 26 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

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Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

В данном списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 12 ноября в Новогорске.

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