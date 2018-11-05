Черчесов назвал список игроков сборной России на матчи с Германией и Швецией

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).