Черчесов объявил состав сборной на матчи с Германией и Швецией. Там много интересного
Чалов в списке!
Чалов в списке!
Станислав Черчесов обнародовал состав сборной России на контрольный матч с Германией и игру Лиги Наций с Швецией. Вот как он выглядит:
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).
Как вы уже могли заметить, тут есть несколько интересных лиц. Давайте обо всем по порядку.
Черчесов все так же не спешит давать шанс проявить себя Беленову и Крицюку, предпочитая им проверенную бригаду. Основным должен стать Лунев, сменщиками — Гилерме и Шунин.
Илья стал одним из открытий чемпионата мира, на него был серьезный спрос в Европе, но после травмы Кутепов попал в спартаковскую мясорубку, в которой не смог показать себя. Привезенные голы, потеря позиции — старые болячки защитника снова на поверхности. Потому Черчесов предпочитает довериться тем, кто неплохо проявил себя в последних матчах за сборную — Джикии и Нойштедтеру (которые наверняка будут играть в основе) и Сорокину с Семеновым. Зато в сборную впервые за три года вызван 32-летний Кирилл Набабкин, который здорово показал себя как универсала, способного качественно закрыть позицию центрального и левого защитника. Справедливо.
Вызовы, которых все так ждали. Смолов снова проскакивает мимо сборной — у него пока не клеится в «Локомотиве». Ну, а Чалов продолжает забивать, и сейчас не прокатят отмазки, что он больше нужен молодежке. Федор едет в национальную команду с вполне понятными амбициями — занять на поле место рядом с Дзюбой, на котором Черчесов в последнее время наигрывает Кузяева.
Ну, а Ахметов сильно прогрессирует у Гончаренко и также полностью заслужил вызов в первую сборную. Да, возможно, пока он далек от основы, примерно те же функции в сборной исполняет Юрий Газинский, но важно отметить, что Черчесов следит за всеми кандидатами и поощряет их хорошую форму.
Не хватает в сборной разве что Дмитрия Баринова и Ивана Облякова, которые провели мощный отрезок за «Локомотив» и ЦСКА соответственно, но пока Черчесов предпочитает им Руслана Камболова.
У Антона ужасная статистика — всего два гола в 16 играх сезона, ни одного мяча в РПЛ, но он все еще в обойме. На логичный вопрос «почему?» есть два ответа.
Первый — Черчесову нужен второй мощный форвард, благодаря которому можно организовать навал на чужие ворота при экстренном случае. Связка гренадеров Дзюба — Заболотный — Ерохин часто помогала Семаку в этом сезоне, да и в сборной с ее любовью к лонгболлам и обилию подач от них будет толк.
Второй — потому что сейчас в России после Дзюбы нет игрока такой формации лучше. В теории Черчесов мог бы рассмотреть Панюкова, который забил четыре мяча в пяти последних матчах за «Урал», но он не так хорош в верховой борьбе и не так сыгран с партнерами по сборной. Так что смиритесь, лучше Зоболотного на позиции таргетмена только Дзюба.