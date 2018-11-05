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15:53 (мск), источник: ТАСС

Футболист Ахметов не поверил, что его вызвали в сборную России

ТАСС, 5 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что не поверил, когда узнал о своем включении в состав сборной России по футболу. Слова спортсмена приводит пресс-служба клуба.

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В понедельник главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав команды на товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и встречу Лиги наций со шведами (20 ноября, Стокгольм). 20-летний Ахметов впервые был вызван в национальную команду.

«Когда узнал эту новость, не поверил, был в шоке. Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну», — заявил Ахметов.

Ахметов перешел в ЦСКА из казанского «Рубина» летом 2018 года. В составе армейского клуба он провел 16 матчей и отметился одной результативной передачей. Ахметов провел на поле все 90 минут в победном для ЦСКА матче группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Реала» (1:0).

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