Футболист Ахметов не поверил, что его вызвали в сборную России
ТАСС, 5 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что не поверил, когда узнал о своем включении в состав сборной России по футболу. Слова спортсмена приводит
ТАСС, 5 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что не поверил, когда узнал о своем включении в состав сборной России по футболу. Слова спортсмена приводит
В понедельник главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав команды на товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и встречу Лиги наций со шведами (20 ноября, Стокгольм). 20-летний Ахметов впервые был вызван в национальную команду.
«Когда узнал эту новость, не поверил, был в шоке. Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну», — заявил Ахметов.
Ахметов перешел в ЦСКА из казанского «Рубина» летом 2018 года. В составе армейского клуба он провел 16 матчей и отметился одной результативной передачей. Ахметов провел на поле все 90 минут в победном для ЦСКА матче группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Реала» (1:0).