Футболист Ахметов не поверил, что его вызвали в сборную России

В понедельник главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав команды на товарищеский матч с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и встречу Лиги наций со шведами (20 ноября, Стокгольм). 20-летний Ахметов впервые был вызван в национальную команду.

«Когда узнал эту новость, не поверил, был в шоке. Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну», — заявил Ахметов.