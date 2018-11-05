«В “Спартак” надо приходить, чтобы выигрывать еврокубки». Черчесов — о слухах
Главный тренер сборной России подкалывает Нобеля и развеивает сплетни.
Главный тренер сборной России подкалывает Нобеля и развеивает сплетни.
Станислав Черчесов объявил состав сборной России на игры с Германией (15 ноября) и Швецией (20 ноября). Ознакомиться с ним можно здесь.
За пару минут до встречи тренера с журналистами в зал вошёл Нобель Арустамян. Черчесов двусмысленно улыбнулся и предложил ему сесть поближе. На этом подколки не закончились… но давайте о сборной.
— Вызваны Чалов и Ахметов. Можно сказать, что теперь они будут привлекаться во взрослую сборную?
— «Молодёжка» в своём нынешнем виде прекратила существование, поэтому Ахметов уже не будет играть в следующем созыве. Чалов в следующем цикле играть сможет, но мы его вызвали, потому что у молодёжной сборной попросту нет игр. Он проявляет себя в чемпионате и Лиге чемпионов. Посмотрим на него не с трибуны, а воочию.
— Вызов в сборную Набабкина — это реакция на травму Смольникова?
— С ним у нас была бы дополнительная опция, было бы лукавством говорить сейчас, как было бы при здоровом Игоре. Но мы рассматриваем тех, кто в состоянии помочь сборной. Набабкин — опытный футболист, стабильно играет в РПЛ и Лиге чемпионов. Мы его рассматриваем правым защитником. Фернандес более атакующий игрок, а он более оборонительный. Те же Игнатьев и Петров, в отличие от Кирилла, тоже более атакующие игроки.
— Несколько игроков сборной (Фернандес, Зобнин, Кузяев) выглядят слегка утомлёнными в играх за клуб. Не было такого ощущения?
— Нет. Мы всегда смотрим, как они у нас себя чувствуют. То, что они работают на команду, мы видим. Но у нас есть свой собственный анализ игр, тот же Зобнин играет в клубе не так, как у нас.
— Перед прошлыми играми вы называли Лунёва основным вратарём сборной. Учитывая удачную игру Гилерме в последних матчах, Андрей им остался?
— Лунёв — основной вратарь сборной России, но мы смотрим на нынешнюю ситуацию. И «Локо», и «Зенит» играют ещё несколько игр. В то же время, если вы внимательно смотрите, мы с вратарями никогда не шарахаемся.
— Сможем ли мы увидеть в игре Шунина?
— Не говорю «нет», но у нас два важнейших матча — это заключительные игры года. Есть и турнирная ситуация, и имиджевая составляющая, как в матче с Германией. Идеи использовать Шунина у меня на сегодняшний день нет, но это не значит, что он в плохой форме,
— Черышев не играл несколько матчей
— Полчаса назад мы с ним говорили, у него есть определённый дискомфорт. Сегодня у него будет дополнительное обследование. В этот раз мы вызвали не 22 полевых игрока, а 23. Будем на связи, и врачи нам подскажут, как быть. Если он будет готов, приедет. Если нет, мы никогда никем не рискуем.
— Ари месяц провёл хорошо…
— Вы сами ответили на свой вопрос — он провёл хорошо лишь месяц. Мы прекрасно знаем Ари, но в этом году не стали делать больших изменений —
— «Монако» продолжает проигрывать, в каком психологическом состоянии находится Головин?
— В прошлый раз было то же самое, но он приехал, сыграл свою партию и отдал две голевые передачи. Физическое состояние у него сейчас даже лучше, никаких проблем я у него не увидел. «Монако» продал много футболистов, непростой чемпионат, там есть свои нюансы. Во всяком случае Головин играет и играет качественно.
— В связи с разговорами о «Спартаке». Вас называли в числе кандидатов на пост главного тренера, ваш контракт предусматривает совмещение?
— На эту тему я хочу сказать лишь три вещи. Со мной никто из руководителей Спартака ни разу не связывался — это раз. Мои руководители со мной тоже об этом не разговаривали — это два. И третье — самое главное — в «Спартак» надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки. На этом хочу закрыть эту тему.
— У Йоахима Лёва есть проблемы в сборной Германии. В случае победы вы можете поспособствовать его отставке.
— Недавно мы с ним завтракали в Лондоне, и я не увидел в его голосе никакой тревоги. Его результаты сейчас неудовлетворительные, но качество игры было очень высоким. К тому же сейчас идут серьёзные изменения, в последних играх было пять новых игроков. Нам предстоит сложный матч: у каждого будут свои задачи.
— В эфире программы Познера вы сказали, что мечтаете возглавить «Баварию».
— Я этого не говорил, меня спросили о клубе, который мне нравится, и я назвал «Баварию».
— Учитывая то, что Кутепов впервые с ЧМ стабильно играет в основе, вызов Сорокина — необходимость? За последний месяц полностью он провёл лишь одну игру.
— Не было бы необходимости, мы бы его не вызвали. Сорокин хорошо себя проявляет, у него есть потенциал. С психологическим состоянием тоже всё в порядке — недавно он забил гол на последних минутах. Кутепов сейчас не тот, который был на ЧМ. Ему нужно время, чтобы он поскорее набрал форму, которая позволит ему выступать в сборной. Он критично к себе относится и правильно всё поймёт.
— Есть ли понимание, где сборная будет готовиться между матчами?
— В Германии. Мы остановимся в Лейпциге, тренируемся там два дня. Не было смысла лететь обратно, поэтому мы не стали тратить время на перелёты. 18-го числа после утренней тренировки оттуда отправимся на следующую игру.
— Заболотный тоже сыграл всего одну игру. Прокомментируйте его вызов.
— Частично я ответил на этот вопрос, говоря об Ари. Справедливый вопрос, но
— В прошлый раз вы вернули Алексея Миранчука, сейчас Антона. Убедили?
— На прошлых сборах они выглядели не лучшим образом, но Алексей уже на предыдущий сбор приехал более готовым. Сейчас и Антон выходит на нужный уровень. Есть нюансы, которые мы лично обговорим — требования у каждого тренера разные. Теперь дело за ними.
— С Германией предстоит контрольный матч, можно ожидать, что вы опробуете новые идеи?
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— Судя по фото в интернете, вы встречались с Усейном Болтом. В сборную России не просился?
— Было много фейков, и меня убедили, что надо сделать свой аккаунт и
— Как вам его футбольные перспективы?
— Я не поленился и посмотрел его матчи. Скорость есть, но футбол это другой вид спорта, где скорость должна дополняться другими нюансами. Но он молодец.