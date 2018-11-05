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16:12 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Криушенко озвучил список футболистов, вызванных в сборную Беларуси на матчи Лиги наций

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал состав команды на заключительные матчи группового этапа Лиги наций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Источник: БЕЛТА

К выездным ноябрьским встречам с командами Люксембурга и Сан-Марино будут готовиться:

вратари — Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Сергей Черник («Нанси», Франция), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия);.

полузащитники — Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»);.

нападающие — Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба — БАТЭ, Борисов), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

Матч 5-го тура группы 2 (лига D) белорусы проведут 15 ноября в Люксембурге, а 18 ноября завершат групповой этап встречей в Сан-Марино. Турнирное положение после 4 туров: Люксембург — 9 очков, Беларусь — 8, Молдова — 5, Сан-Марино — 0.

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