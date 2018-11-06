Команда Черчесова снова в деле. Кто из футболистов поборется за выход в элиту Лиги наций

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу со сборной Германии в Лейпциге и встрече заключительного тура группового этапа Лиги наций с командой Швеции в Стокгольме. Игра с немцами состоится 15 ноября, а со шведами — 20 ноября.

Сборная России в Лиге наций набрала семь очков в трех матчах и возглавляет группу второго дивизиона B. Ранее россияне обыграли турок на выезде (2:1) и дома (2:0) и на своем поле сыграли вничью со шведами (0:0). В активе турецкой команды три очка после трех игр, шведская сборная набрала одно очко в двух встречах. Турки и шведы сыграют между собой 17 ноября в Турции. Если сборная Швеции не одержит победу, то россияне обеспечат первое место в группе и выход в сильнейший дивизион независимо от исхода встречи в Стокгольме. В случае победы скандинавской сборной в Турции россиянам для выхода в самый престижный дивизион Лиги наций будет достаточно не проиграть шведам.

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Лучший бомбардир чемпионата может дебютировать в сборной

По сравнению с предыдущими сборами Черчесов произвел ряд изменений в составе. Вместо крайних защитников петербургского «Зенита» — травмированного Игоря Смольникова и Эльмира Набиуллина — в сборную вернулся 34-летний Кирилл Набабкин. В линию полузащиты вызваны Антон Миранчук и Ильзат Ахметов. К тройке нападающих — Артем Дзюба, Антон Заболотный Дмитрий Полоз — добавился Федор Чалов. 20-летние Чалов и Ахметов ранее за сборную не выступали.

Чалов был включен в расширенный состав сборной России перед домашним чемпионатом мира, но в окончательную заявку не попал. Нападающий ЦСКА забил восемь мячей в 13 матчах текущего чемпионата России и является лучшим бомбардиром турнира. Также форвард отличился в игре группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией» (2:2). В составе молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) Чалов провел 12 матчей и забил шесть мячей, три из которых — в октябрьских встречах отборочного турнира на чемпионат Европы — 2019 в ворота команд Македонии и Австрии.

По словам Черчесова, ранее он не привлекал Чалова к играм за национальную команду из-за ключевых матчей в отборочном турнире на чемпионат Европы среди молодежных сборных.

Несмотря на три гола форварда армейцев, россияне не смогли решить задачу и отобраться на европейское первенство, где будут разыгрываться также олимпийские лицензии. В заключительной и решающей встрече отбора российская молодежка уступила австрийцам (2:3). В ноябре молодежная сборная России матчей не проводит, а следовательно, у тренеров главной команды страны появилась хорошая возможность посмотреть в деле молодых футболистов.

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Шансы Чалова начать какой-либо из матчей с первых минут ничтожно малы. Место в основе капитана Артема Дзюбы сомнениям не подлежит. Черчесов вряд ли откажется от схемы с одним нападающим, которая принесла результат на чемпионате мира и хорошо работает в матчах Лиги наций. А вот выход форварда ЦСКА по ходу встречи вполне вероятен в случае, если россиянам придется отыгрываться по ходу игры. Вполне возможно, главный тренер российской сборной не будет использовать Дзюбу на протяжении всех 90 минут контрольного матча с немцами перед важной игрой со шведами.



Другим возможным дебютантом сборной является одноклубник Чалова Ильзат Ахметов. Полузащитник также принял участие в двух последних матчах молодежной сборной и отметился голом в ворота македонцев (5:1). Всего в составе российской молодежки Ахметов провел шесть встреч и забил два мяча. За ЦСКА хавбек, перешедший летом из казанского «Рубина», сыграл 13 игр в чемпионате России и три матча в Лиге чемпионов и отметился голевой передачей. Молодой футболист играет от своей до чужой штрафной, проделывая большой объем работы. Как отметил Черчесов, Чалов и Ахметов заслужили вызов в национальную команду хорошей игрой за ЦСКА в Лиге чемпионов и Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Головин и Черышев лечат травмы

Два лидера российской полузащиты, выступающие в топовых Европейских чемпионатах, получили повреждения, которые могут помешать им принять участие в играх сборной. Футболист «Валенсии» Денис Черышев травмировался 20 октября на 16-й минуте матча чемпионата Испании с «Леганесом» (1:1) и с тех пор ни разу не появлялся на поле. Лучший бомбардир сборной России на чемпионате мира (четыре гола) хорошо проявил себя и в играх Лиги наций, забив по мячу в двух играх со сборной Турции.

27-летний полузащитник провел восемь игр в текущем чемпионате Испании, отметившись забитым мячом и голевой передачей. На днях Черышеву предстоит пройти дополнительный медицинский осмотр, который определит готовность футболиста. Тренерский штаб российской сборной не намерен рисковать здоровьем игрока в случае, если он не успеет полностью восстановиться к матчам.

В понедельник стало известно о том, что футболист «Монако» Александр Головин не сыграет за свой клуб в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге», который состоится во вторник. По словам пресс-службы монегасков, российский полузащитник пройдет дополнительный курс лечения правой лодыжки. Из-за этой же травмы Головин пропустил начало сезона и первый матч сборной России в Лиге наций с командой Турции.

22-летний Головин, летом подписавший контракт с «Монако» сроком на пять лет, провел за французскую команду семь матчей в чемпионате страны и два в Лиге чемпионов и сделал две голевые передачи.

В последних пяти встречах россиянин проводил на поле все 90 минут. На чемпионате мира Головин забил один мяч и был одним из лидеров российской сборной по пробегу, количеству отборов и перехватов. В рамках Лиги наций хавбек «Монако» провел два полных матча и отметился голевой передачей в домашней встрече с турками.

При возможном отсутствии Головина, в середине поля вместе с Романом Зобниным вероятнее всего сыграет автор первого забитого мяча чемпионата мира Юрий Газинский. Тройка атакующих полузащитников может выглядеть совершенно по-разному. Далер Кузяев, Александр Ерохин и братья Антон и Алексей Миранчуки могут сыграть как в центре полузащиты под нападающим, так и на флангах.

На краю вероятно появление скоростного Алексея Ионова, начинавшего с первых минут домашние игры со шведами и турками. Не исключен вариант и с переводом на позицию левого полузащитника Константина Рауша, козырями которого являются подачи в штрафную и исполнение стандартных положений. Наименее вероятен выход на поле полузащитника казанского «Рубина» Руслана Камболова.

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Отсутствие Кутепова и возвращение Набабкина

Основной парой центральных защитников сборной России в ближайших матчах наверняка будут Георгий Джикия и Роман Нойштедтер, не выступавшие на чемпионате мира, но надежно проведшие полностью все игры Лиги наций. Место на правом фланге обороны займет Марио Фернандес. Самой проблемной зоной российской сборной, пожалуй, является позиция левого защитника. На этом месте с примерно одинаковой долей вероятности могут появиться Федор Кудряшов и Константин Рауш. Кудряшов надежнее действует в обороне, а Рауш более полезен при подключениях к атакам.

Сборная Швеции наверняка будет проводить большую часть своих атак через эту зону. Шведы практически точно начнут игру по схеме с двумя высокими нападающими и будут активно задействовать фланги. Учитывая отсутствие Эмиля Форсберга, роль лидера и организатора атакующих действий шведской команды возьмет на себя набравший хорошую форму полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, который в сборной часто смещается ближе к правому флангу атаки.

Не вызван в национальную команду центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов. 25-летний футболист на чемпионате мира играл в паре с завершившим карьеру Сергеем Игнашевичем.

Кутепов пропустил начало сезона из-за травмы и впервые вышел на поле 21 октября в матче чемпионата России с тульским «Арсеналом». В последних трех встречах красно-белых он проводил на поле все 90 минут.

Неожиданным кажется приглашение в сборную защитника ЦСКА Кирилла Набабкина. 32-летний футболист в своей карьере сыграл два матча в составе национальной команды, последний из которых — в июне 2013 года. В текущем сезоне он провел за армейцев 11 матчей в чемпионате страны и три в Лиге чемпионов. Набабкин имеет богатый опыт выступления в Лиге чемпионов. Он способен выйти на поле в любой момент матча и сыграть как на фланге, так и в центре обороны.

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Вратарская линия осталась без изменений

После объявления Игоря Акинфеева о завершении карьеры в сборной, основным вратарем на ближайшие годы, по словам Черчесова, будет Андрей Лунев. Голкипер «Зенита» из-за повреждения не сыграл в домашних матчах со шведами и турками, где его заменил Маринато Гильерме, который смотрелся очень уверенно и в двух играх не пропустил ни одного мяча.

Несмотря на это, исходя из слов Черчесова, встречу со сборной Швеции начнет Лунев. Вратарь «Зенита» хорошо провел стартовый матч группового этапа Лиги наций со сборной Турции. Во многом благодаря его спасениям в концовке встречи россиянам удалось удержать победный счет. В контрольном матче с немцами вполне возможна ротация вратарей.

Третьим голкипером в сборную вызван Антон Шунин из московского «Динамо». Шунин за три матча чемпионата России, которые прошли после прошлых игр сборной, — с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА не пропустил ни одного мяча, сделав ряд ключевых спасений. Поэтому его приглашение в сборную на данный момент также выглядит логичным и оправданным.