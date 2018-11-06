Стал известен состав сборной Грузии на матч с Казахстаном

В очередной раз в списке вызванных в команду Грузии футболистов нашлось место хавбекам «Тобола» Джабе Канкава и Нике Квеквескири.

Футбол Лига наций D 2018/2019 19.11.2018, 20:00 Грузия - Казахстан -

Полностью состав грузинских кандидатов на выступление в завершающих матчах группового этапа первой в истории Лиги наций выглядит следующим образом:

Вратари: Гиорги Лория, Роин Квасхвадзе («Торпедо», Кутаиси), Лазарэ Купатадзе («Сабуртало»);.

Защитники: Отар Какабадзе («Люцерн», Швейцария), Соломон Квирквелия («Локомотив», Москва), Давид Хочолава («Шахтер», Донецк), Гурам Кашия («Сан-Хосе Эртквейкс», США), Лаша Двали («Погонь», Польша), Гиорги Наваловски («Динамо», Минск), Джими Табидзе («Уфа»);.

Полузащитники: Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба — «Тобол»), Гиорги Абурджания («Луго», Испания), Вако Гвилия («Люцерн», Швейцария), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Гиорги Меребашвили («Висла», Плоцк, Польша), Гиорги Чакветадзе («Гент», Бельгия), Вако Казаишвили («Сан-Хосе Эртквейкс», США), Лука Зарандия («Арка», Польша), Вахтанг Чантуришвили («Спартак Трнава», Словакия), Гиорги Хараишвили («Гетеборг», Швеция);.

Нападающие: Ника Качарава («Анортосис», Кипр), Бачана Арабули («Академия Пушкаш», Венгрия).