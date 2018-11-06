Сборная Грузии назвала состав на матч с Казахстаном в Лиге наций
Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс вызвал 23 футболистов на заключительные матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт КФФ.
Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс вызвал 23 футболистов на заключительные матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт КФФ.
12 ноября грузины сыграют в гостях с Андоррой, а спустя неделю примут дома Казахстан. В список Вайсса попали два футболиста «Тобола» — это капитан сборной Джаба Канкава и полузащитник Ника Квеквескири.
Состав сборной Грузии:
Вратари: Гиорги Лория (без клуба), Роин Квасхвадзе («Торпедо» Кутаиси), Лазарэ Купатадзе («Сабуртало»);.
Защитники: Отар Какабадзе («Люцерн», Швейцария), Соломон Квирквелия («Локомотив» Москва, Россия), Давид Хочолава («Шахтер» Донецк, Украина), Гурам Кашия («Сан-Хосе Эртквейкс», США), Лаша Двали («Погонь», Польша), Гиорги Наваловски («Динамо» Минск, Беларусь), Джими Табидзе («Уфа», Россия);.
Полузащитники: Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба — «Тобол»), Гиорги Абурджания («Луго», Испания), Вако Гвилия («Люцерн», Швейцария), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Гиорги Меребашвили («Висла» Плоцк, Польша), Гиорги Чакветадзе («Гент», Бельгия), Вако Казаишвили («Сан-Хосе Эртквейкс», США), Лука Зарандия («Арка», Польша), Вахтанг Чантуришвили («Спартак Трнава», Словакия), Гиорги Хараишвили («Гетеборг», Швеция);.
Нападающие: Ника Качарава («Анортосис», Кипр), Бачана Арабули («Академия Пушкаш», Венгрия).
Отметим, что сборная Грузии досрочно стала победителем первой группы дивизиона D и в случае неудачи в квалификации Евро-2020 получит шанс завоевать путевку через