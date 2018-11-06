Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Монако0
Брюгге1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Црвена Звезда0
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
20:12 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Грузии назвала состав на матч с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс вызвал 23 футболистов на заключительные матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт КФФ.

Наверх

12 ноября грузины сыграют в гостях с Андоррой, а спустя неделю примут дома Казахстан. В список Вайсса попали два футболиста «Тобола» — это капитан сборной Джаба Канкава и полузащитник Ника Квеквескири.

Состав сборной Грузии:

Вратари: Гиорги Лория (без клуба), Роин Квасхвадзе («Торпедо» Кутаиси), Лазарэ Купатадзе («Сабуртало»);.

Защитники: Отар Какабадзе («Люцерн», Швейцария), Соломон Квирквелия («Локомотив» Москва, Россия), Давид Хочолава («Шахтер» Донецк, Украина), Гурам Кашия («Сан-Хосе Эртквейкс», США), Лаша Двали («Погонь», Польша), Гиорги Наваловски («Динамо» Минск, Беларусь), Джими Табидзе («Уфа», Россия);.

Полузащитники: Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба — «Тобол»), Гиорги Абурджания («Луго», Испания), Вако Гвилия («Люцерн», Швейцария), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Гиорги Меребашвили («Висла» Плоцк, Польша), Гиорги Чакветадзе («Гент», Бельгия), Вако Казаишвили («Сан-Хосе Эртквейкс», США), Лука Зарандия («Арка», Польша), Вахтанг Чантуришвили («Спартак Трнава», Словакия), Гиорги Хараишвили («Гетеборг», Швеция);.

Нападающие: Ника Качарава («Анортосис», Кипр), Бачана Арабули («Академия Пушкаш», Венгрия).

Отметим, что сборная Грузии досрочно стала победителем первой группы дивизиона D и в случае неудачи в квалификации Евро-2020 получит шанс завоевать путевку через плей-офф Лиги наций.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грузия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Меня удивил уровень казахстанских футболистов, а Исламхан мог бы играть в бундеслиге - легионер КПЛ
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«ЦСКА не надо снисхождений». Акинфеев и Гончаренко перед битвой
Квят станет первым номером. В «Торо Россо» определились
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Шарапова заняла третье место по сумме призовых за карьеру
Объявлены лауреаты премии «Герои Хоккея»
Нурмагомедову и его отцу вручили государственные награды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь