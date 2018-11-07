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14:24 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матчи Лиги наций против Латвии и Грузии

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов назвал имена футболистов, вызванных на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщается на сайте КФФ.

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В список вошли 24 игрока:

Вратари: Ненад Эрич («Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»), Дмитро Непогодов («Тобол»);.

Защитники: Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Александр Марочкин («Кайсар»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»);.

Полузащитники: Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков (все — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Бактиер Зайнутдинов (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Максим Федин («Тобол»);.

Нападающие: Роман Муртазаев, Алексей Щеткин (оба — «Астана»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия).

Футбол
Лига наций D 2018/2019
15.11.2018, 18:00
Казахстан
-Латвия-

Резерв:

Вратарь — Александр Мокин («Астана»);.

Защитник — Нуралы Алип («Кайрат»);.

Полузащитники — Иван Антипов («Акжайык»), Юрий Перцух («Атырау»);.

Нападающий — Оралхан Омиртаев («Шахтер»).

Матч Казахстан — Латвия пройдет на «Астана Арене» 15-го ноября, а встреча Грузия — Казахстан состоится в Тбилиси 19-го ноября.

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