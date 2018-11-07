Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матчи Лиги наций против Латвии и Грузии

В список вошли 24 игрока:
Вратари: Ненад Эрич («Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»), Дмитро Непогодов («Тобол»);.
Защитники: Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Александр Марочкин («Кайсар»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»);.
Полузащитники: Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков (все — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Бактиер Зайнутдинов (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Максим Федин («Тобол»);.
Нападающие: Роман Муртазаев, Алексей Щеткин (оба — «Астана»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия).
Вратарь — Александр Мокин («Астана»);.
Защитник — Нуралы Алип («Кайрат»);.
Полузащитники — Иван Антипов («Акжайык»), Юрий Перцух («Атырау»);.
Нападающий — Оралхан Омиртаев («Шахтер»).
Матч Казахстан — Латвия пройдет на «Астана Арене» 15-го ноября, а встреча Грузия — Казахстан состоится в Тбилиси 19-го ноября.