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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду не вызван в сборную Португалии на матчи в ноябре, Нету и Эдер — в заявке

Сборная Португалии объявила состав из 25 футболистов, которые будут готовиться к матчам группового этапа Лиги наций с Италией (17 ноября) и Польшей (20 ноября), сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

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Источник: РИА "Новости"

В составе не оказалось нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, зато в сборную вызваны защитник «Зенита» Луиш Нету и нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. Полностью состав выглядит следующим образом:

Футбол
Лига наций А 2018/2019
17.11.2018, 22:45
Италия
-Португалия-

голкиперы Бету («Гёзтепе»), Клаудио Рамос («Тондела»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»);.

защитники Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоау Канселу («Ювентус»), Луиш Нету («Зенит»), Жозе Фонте («Лилль»), Мариу Руй («Наполи»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д), Рубен Диаш («Бенфика»);.

полузащитники Андре Гомеш («Эвертон»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер»), Пицци («Бенфика»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Вильям Карвалью («Бетис»);.

нападающие Андре Силва («Севилья»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Брума («РБ Лейпциг»), Гонсалу Гуэдеш («Валенсия»), Рафа Силва («Бенфика»), Антонио Эдер («Локомотив»).

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