Роналду не вызван в сборную Португалии на матчи в ноябре, Нету и Эдер — в заявке

В составе не оказалось нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, зато в сборную вызваны защитник «Зенита» Луиш Нету и нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. Полностью состав выглядит следующим образом:
голкиперы Бету («Гёзтепе»), Клаудио Рамос («Тондела»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»);.
защитники Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоау Канселу («Ювентус»), Луиш Нету («Зенит»), Жозе Фонте («Лилль»), Мариу Руй («Наполи»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д), Рубен Диаш («Бенфика»);.
полузащитники Андре Гомеш («Эвертон»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер»), Пицци («Бенфика»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Вильям Карвалью («Бетис»);.
нападающие Андре Силва («Севилья»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Брума («РБ Лейпциг»), Гонсалу Гуэдеш («Валенсия»), Рафа Силва («Бенфика»), Антонио Эдер («Локомотив»).