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18:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кришито не вызван в сборную Италии на игры с Португалией и США

Главный тренер сборной Италии определился с заявкой команды на предстоящую игру в Лиге наций против Португалии (17 ноября) и товарищеский матч с США (20 ноября).

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Состав сборной Италии выглядит следующим образом:

Голкиперы: Краньо («Кальяри»), Доннарумма («Милан»), Сиригу («Торино»).

Защитники: Бонуччи («Милан»), Кьеллини («Ювентус»), Ругани («Ювентус»), Бираги («Фиорентина»), Эмерсон («Челси»), Романьоли («Милан»), Флоренци («Рома»), Де Шильо («Ювентус»).

Полузащитники: Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Верратти («ПСЖ»), Тонелли («Сампдория»), Сенси («Сассуоло»), Барелла («Кальяри»), Пеллигрини («Рома»).

Нападающие: Иммобиле («Лацио»), Инсинье («Наполи»), Бернардески («Ювентус»), Кьеза («Фиорентина»), Белотти («Торино»), Берарди («Сассуоло»), Лазанья («Удинезе»), Политано («Интер»), Паволетти («Наполи»).

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