Промес попал в заявку сборной Голландии на матчи с Францией и Германией
Тренерский штаб сборной Голландии огласил заявку на ноябрьские матчи.
Тренерский штаб сборной Голландии огласил заявку на ноябрьские матчи.
Бывший нападающий Спартака Квинси Промес вызван в сборную Голландии на матчи Лиги наций с Францией (16 ноября) и Германией (19 ноября).
Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен (Барселона), Йерун Зут (ПСВ);.
защитники: Патрик ван Анхолт (Кристал Пэлас), Натан Аке (Борнмут), Дейли Блинд (Аякс), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт (Аякс), Стефан де Врей (Интер), Кенни Тете (Лион);.
полузащитники: Донни ван де Бек (Аякс), Френки де Йонг (Аякс), Мартен де Рон (Аталанта), Пабло Росарио (ПСВ), Кевин Стротман (Марсель), Тони Вильена (Фейеноорд), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль);.
нападающие: Джавайро Дилросун (Герта), Райан Бабел (Бешикташ), Стивен Бергвейн (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Мемфис Депай (Лион), Квинси Промес (Севилья).