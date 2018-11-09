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20:03 (мск), источник: Советский спорт

Промес попал в заявку сборной Голландии на матчи с Францией и Германией

Тренерский штаб сборной Голландии огласил заявку на ноябрьские матчи.

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Источник: AP 2018

Бывший нападающий Спартака Квинси Промес вызван в сборную Голландии на матчи Лиги наций с Францией (16 ноября) и Германией (19 ноября).

Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен (Барселона), Йерун Зут (ПСВ);.

защитники: Патрик ван Анхолт (Кристал Пэлас), Натан Аке (Борнмут), Дейли Блинд (Аякс), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт (Аякс), Стефан де Врей (Интер), Кенни Тете (Лион);.

полузащитники: Донни ван де Бек (Аякс), Френки де Йонг (Аякс), Мартен де Рон (Аталанта), Пабло Росарио (ПСВ), Кевин Стротман (Марсель), Тони Вильена (Фейеноорд), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль);.

нападающие: Джавайро Дилросун (Герта), Райан Бабел (Бешикташ), Стивен Бергвейн (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Мемфис Депай (Лион), Квинси Промес (Севилья).

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