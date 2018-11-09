Мартинес объявил заявку сборной Бельгии на матчи с Исландией и Швейцарией
Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом огласил заявку на ноябрьские матчи.
Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом огласил заявку на ноябрьские матчи.
Бывший полузащитник Зенита Аксель Витсель попал в заявку сборной Бельгии, которая в рамках Лиги наций 15 ноября сыграет с Исландией, а 18 ноября с Швейцарией.
Вратари: Кун Кастелс (Вольфсбург), Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Ливерпуль), Матц Селс (Страсбург);.
защитники: Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм), Дедрик Бойата (Селтик), Джейсон Денайер (Лион), Кристиан Кабаселе (Уотфорд), Венсан Компани (Манчестер Сити), Брэндон Мехеле (Брюгге);.
полузащитники: Янник Карраско (Далянь Ифан), Тимоти Кастань (Аталанта), Насер Шадли (Монако), Тома Менье (ПСЖ), Деннис Прат (Сампдория), Юри Тилеманс (Монако), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Аксель Витсель (Боруссия Дортмунд);.
нападающие: Эден Азар (Челси), Торган Азар (Боруссия Менхенгладбах), Аднан Янузай (Реал Сосьедад), Дрис Мертенс (Наполи), Ханс Ванакен (Брюгге), Миши Батшуайи (Валенсия), Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед).